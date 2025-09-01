Бійці ГУР уразили в Криму два гелікоптери Мі-8 та буксир росіян

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Спецпідрозділ ГУР МО України "Примари" знову вполював на території тимчасово окупованого Криму військову техніку росіян – два Мі-8 та судно. Про це йдеться в повідомленні української розвідки.

"…добрими дронами вгатили по авіабазі російських загарбників у Гвардійському, неподалік Сімферополя – успішно уражено два ворожі гелікоптери Мі-8", – сказано в повідомленні.

За даними ГУР, орієнтовна вартість виведених з ладу вертольотів становить $20-30 млн.

"Невтішний фінал спіткав також московитський військовий буксир, ймовірно БУК-2190, у бухті Севастополя – під час повітряної атаки проти загарбників на півострові українські розвідники спрямували в судно відповідну боєголовку", – додали в розвідці.

Тут зауважили, що рейдовий буксир входить до складу т.зв. "ПДСС" (підводних диверсійних сил та засобів). Це підрозділ висококваліфікованих водолазів-розвідників, на підготовку яких витрачають значні фінансові та часові ресурси, а також забезпечують найкращим оснащенням.

"Ураження буксиру суттєво обмежує бойові спроможності елітного російського підрозділу", – резюмували в ГУР.

Напередодні стало відомо, що підрозділ "Примари" здійснив чергову атаку на російські об’єкти ППО в Криму, під час було уражено п’ять технічних цілей: РЛК "утьос-Т"; радіотелескоп РТ-70; комплекс "ґлонасс" в куполі; БРЛС МР-10М1 "мис" М1; РЛС 96Л6-АП зі складу ЗРК С-400.

Крім того, воїни ГУР МО України 28 серпня 2025 року уразили в Азовському морі ракетний корабель проєкту "буян-м".