США почали будівництво другої стратегічної субмарини наступного покоління

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Компанія General Dynamics Electric Boat (GDEB) провела церемонію закладання кіля атомної субмарини USS Wisconsin (SSBN 827), яка відбулась на об’єкті компанії у Квонсет-Пойнт, штат Род-Айленд. Про це йдеться в повідомленні GDEB.

"З акцентом на стратегічне стримування, цей підводний човен є критично важливим для нашої національної оборони та буде побудований із тією відданістю досконалості, яку наші корабели вкладають у свою роботу щодня", – зазначається у заяві компанії.

Субмарина USS Wisconsin стане другим кораблем типу Columbia. Перший – USS District of Columbia – почали будувати у червні 2022 року. Обидва вони мають замінити застарілі човни типу Ohio, які будувались ще за часів Холодної війни.

Човни класу Columbia отримають 16 балістичних ракет Trident D5, які здатні летіти до 12 000 км і нести термоядерні заряди. При цьому головна частина ракети розділяється, кожен модуль має індивідуальне наведення.

Довжина субмарини становитиме 171 м, на ній служитиме 155 чоловік. Загалом заплановано побудувати 12 субмарин типу Columbia.