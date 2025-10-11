Екіпажі проєкту "Дронопад" від "Повернись живим" у вересні перехопили 5% від усіх ворожих "Шахедів"

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

За даними головнокомандувача Збройних сил України, у вересні цього року росіяни застосували проти України майже 6 900 ударних дронів дальнього радіуса дії. Як повідомили у благодійному фонді "Повернись живим", екіпажі за підтримки проєкту "Дронопад" змогли знищити 351 із них. Це становить близько 5% від вищезгаданої кількості російських дронів.

Як зазначили у фонді, спочатку "Дронопад" був створений для протидії розвідувальним дронам противника. Проте з весни цього року його підопічні підрозділи активно залучаються до знищення ударних безпілотників типу "Шахед" та "Гербера". Лише у вересні вони збили 162 "Шахеди" та 189 "Гербер".

У "Повернись живим" зазначають, що:

йдеться про 5% від запущених противником дронів, а не від збитих;

дрони-перехоплювачі — це лише частина нашої ППО, ворожі безпілотники також збивають мобільні вогневі групи, "конвенційне ППО", авіація тощо;

на регулярній основі "Шахеди" наразі збивають не всі підрозділи проєкту, а лише півтора десятка.

Попри досягнуті результати, у фонді вважають, що рівень ураження можна підвищити до 10–15% від загальної кількості запущених дронів, однак для цього необхідне додаткове фінансування. Зазначається, що підрозділи постійно звертаються до фонду із запитами на нові безпілотники-перехоплювачі, аби розширювати масштаби роботи й ефективніше прикривати небо над фронтом і тилом.

Підтримати проєкт можна за цим посиланням.