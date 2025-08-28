Завдяки дронам-перехоплювачам на Київщині за ніч збили рекордні 70 російських безпілотників

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Під час чергової масованої атаки росіян у ніч на 28 серпня на Київщині завдяки дронам-перехоплювачам збили 70 ворожих безпілотників. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"Дякую нашим мисливцям з проєкту "Чисте небо". Завдяки їх роботі вдалося перехопити сім десятків ворожих дронів. Це рекордна кількість знищених цілей за ніч. Але головніше, що це збережені життя людей, захищені села та міста Київщини. Ми продовжуємо розвивати та масштабувати цей проєкт", – написав він.

Голова Київської ОВА додав, що тривога в різних районах області тривала понад 12 годин. Зафіксовані пошкодження у чотирьох районах: Фастівському, Обухівському, Броварському та Вишгородському.

Як відомо, проєкт "Чисте небо" з'явився навесні цього року на Київщині. Він став відповіддю на тактику масованих атак ворожих дронів-камікадзе. Захисники використовують перехоплювачі, щоб знищувати безпілотники в небі.

18 серпня Микола Калашник повідомив, що від початку роботи проєкту було перехоплено майже 900 ворожих дронів. А вже 21 серпня він заявив, що за ніч було збито майже 50 російських безпілотників.