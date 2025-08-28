Українська правда   /   Межа
Усі розділи
За підтримки NAUDI
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Оборонка

Завдяки дронам-перехоплювачам на Київщині за ніч збили рекордні 70 російських безпілотників

Завдяки дронам-перехоплювачам на Київщині за ніч збили рекордні 70 російських безпілотників
Євгенія Губіна Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.
28 серпня, 12:36
0

Під час чергової масованої атаки росіян у ніч на 28 серпня на Київщині завдяки дронам-перехоплювачам збили 70 ворожих безпілотників. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"Дякую нашим мисливцям з проєкту "Чисте небо". Завдяки їх роботі вдалося перехопити сім десятків ворожих дронів. Це рекордна кількість знищених цілей за ніч. Але головніше, що це збережені життя людей, захищені села та міста Київщини. Ми продовжуємо розвивати та масштабувати цей проєкт", – написав він.

Голова Київської ОВА додав, що тривога в різних районах області тривала понад 12 годин. Зафіксовані пошкодження у чотирьох районах: Фастівському, Обухівському, Броварському та Вишгородському.

Як відомо, проєкт "Чисте небо" з'явився навесні цього року на Київщині. Він став відповіддю на тактику масованих атак ворожих дронів-камікадзе. Захисники використовують перехоплювачі, щоб знищувати безпілотники в небі.

18 серпня Микола Калашник повідомив, що від початку роботи проєкту було перехоплено майже 900 ворожих дронів. А вже 21 серпня він заявив, що за ніч було збито майже 50 російських безпілотників.

Україна Дрони БПЛА Перехоплювачі
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Бізнесовий ШІ: куди інвестують компанії у 2025 році
ROG Elite Rewards: понад 25 000 учасників в Україні та цінні призи за відданість бренду
Linkos Group відзначила 25-річчя родинним святом Family Day в Україні