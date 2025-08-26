Дрони НГУ знищили рідкісну російську систему мінування на Запорізькому напрямку

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Дрони-бомбардувальники 27-ї Печерської бригади Національної гвардії України знищили на Запорізькому напрямку російську систему дистанційного мінування "Земледелие". Про це повідомив Командувач НГУ Олександр Півненко.

"Завдяки злагодженим діям наших воїнів російські загарбники втратили ще одну інженерну систему дистанційного мінування (ІСДМ) "Земледелие", – написав він.

Олександр Півненко також опублікував відеоролик, в якому показано полювання і знищення рідкісної системи дистанційного мінування операторами БПЛА.

Судячи з відео, "Земледелие" побачили на одній з автомобільних доріг, коли машина рухалась. Тоді по ній почав працювати перший БПЛА. Через вибухи машина зупинилася, після чого почав працювати вже другий бомбер. Він пробував поцілити саме по пакету зі спеціальними реактивними снарядами, які споряджені мінами. В результаті систему було знищено.

Раніше повідомлялось, що саперам на Київщині допомагатиме роботизований пес, який може виконувати складні маневри та підвищує ефективність розмінування.