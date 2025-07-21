В Україні тестують дрони на оптоволокні з дальністю до 40 км

Минулого тижня технокластер Brave1 провів випробування десятка українських оптоволоконних дронів. Значна частина презентованих безпілотників має можливість уражати цілі на відстані до 40 км. На випробуваннях був присутній журналіст "Оборонки".

Три місяці тому Brave1 провів тести оптоволоконних дронів з дальністю до 20 км. Зараз українські розробники тестують можливість збільшити цю відстань удвічі.

Створення безпілотників для ураження цілей на відстані 30-40 км для збільшення зони ураження противника є одним з пріоритетних завдань Brave1. На таких відстанях ворог діє набагато відкритіше і не очікує удару, порівняно з прифронтовими дорогами.

Сильний бік оптоволокна – невразливість до засобів РЕБ та можливість уражати об'єкти, на шляху до яких потрібно пролетіти кілька кімнат чи мережу окопів. Дрон на радіокеруванні під час такого завдання просто втратить зв’язок через обмежений радіогоризонт або викривлення рельєфу.

FPV-дрон поряд з бобінами з оптоволокном

Створення дронів на оптоволокні з дальністю понад 40 км є непростою задачею. Як зазначив у коментарі "Оборонці" представник технокластеру Brave1, нині не всі дрони пристосовані для польотів з великими котушками оптоволокна. До того ж, за рахунок збільшення ваги бобіни значно зменшується вага корисного навантаження. Ще одна проблема – підбір підходящого медіаконвертера, який зможе коректно передавати сигнал на великі відстані.

В ході випробувань фахівці Brave1 звернули увагу на тактику застосування дронів. Досвід роботи з оптоволокном показав, що важливо детально прораховувати маршрут до цілі, щоб волокно не пролягало через дороги чи гострі кути, які можуть його розірвати.

На випробуваннях було представлено модифікацію двомоторного безпілотника-камікадзе літакового типу Darts на оптоволокні з дальністю польоту 50 км. Щоб створити цей дрон виробник "Сталеві Шершні" заручився підтримкою іншої компанії, яка відповідає за оптоволоконні системи.

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Виконали польоти й оптоволоконні дрони ВееТА. Крім БПЛА з дальністю понад 35 км, компанія представила меншу версію – дрон на рамі 10 дюймів з котушкою на 20 км.

Дрон BeeTA

Команда Механік Lab презентувала верстат для намотування оптоволокна власної розробки, який здатен намотувати 20 км волокна на годину. За словами представника компанії, вони здатні виготовляти 5 таких верстатів на день. Серед основних замовників – військові частини та дронові майстерні у тилу.

Верстат для намотування оптоволокна від Механік Lab

У Механік Lab зазначили, що однією з проблем оптоволоконних дронів, є закручування волокна під час польоту. Часто дріт виходить з котушки не прямою лінією і падає на землю, а закручується, утворюючи своєрідні "пружини", що негативно впливає на аеродинамічні властивості дрона. Крім того, закручуючись у петлі, світло всередині волокна має подолати більшу відстань, що може призвести до втрати сигналу і самого дрона.

Щоб уникнути таких проблем, розробники верстату пропонують під час накручування оптоволокна змащувати його спеціальним мастилом. Це дозволяє йому міцно триматися у котушці, плавно виходити з неї і рівно лягати на землю.

Бобіни з оптоволокном

У Brave1 констатують помітну залежність українських виробників від китайського оптоволокна, але зазначають, що Україна рухається шляхом поступової локалізації окремих компонентів для таких дронів.

В травні кластер Brave1 проводив випробування ударних дронів, які зможуть вражати цілі на відстані до 30-40 км. Тоді демонструвалася одномоторна версія дрона Darts, а також інші безпілотники, серед яких Hunter Killer, R2D2 та Сіромаха.

Основною ідеєю заходу було створення масового дрона, який зможе легко долітати до цілі на відстань до 40 км, що дозволить ефективно знищувати ворожі склади, техніку, системи ППО й тримати в напрузі маршрути постачань росіян. Детальніше про це – в іншому матеріалі "Оборонки".