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Військові показали, як завдяки дронам рятують розвідувальні БПЛА на фронті

Військові показали, як завдяки дронам рятують розвідувальні БПЛА на фронті
Євгенія Губіна Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.
27 травня, 11:44
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У 63 окремій механізованій бригаді ЗСУ продемонстрували, як завдяки дронам провели евакуацію розвідувальних безпілотників із поля бою. Відповідне відео оприлюднено у Facebook ОМБР.

"Унікальні кадри евакуації дронами наших розвідувальних крил з поля бою. Війна дронів виходить на новий рівень – рядовий Немезіс рятує рядових Лелеку і Мару. Насправді, це була непроста і ризикована, але блискуче виконана операція пілотів ББС 63 бригади", – йдеться в повідомленні бригади.

До слова, нещодавно 13-та бригада НГУ "Хартія" провела успішну операцію з евакуації пораненого на наземному роботизованому комплексі. Йдеться про перероблений під евакуатор український робот-логіст "Тарган".

Спільну операцію підрозділу НРК та батальйону оперативної підтримки провели в смузі відповідальності "Хартії" на північ від Харкова. Загальна дистанція маршруту евакуації склала 12 км.

Зброя Дрони БПЛА Українська зброя
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