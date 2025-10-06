Українська правда   /   Межа
Усі розділи
За підтримки NAUDI
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Оборонка

Дрони "Диких Шершнів" знищили вже понад 600 "Шахедів" і "Гербер" росіян

Дрони Диких Шершнів знищили вже понад 600 Шахедів і Гербер росіян
Євгенія Губіна Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.
6 жовтня, 11:26
0

Завдяки дронам групи українських розробників "Дикі Шершні" росіянам завдано збитків на суму $1,96 млрд. Про це йдеться в повідомленні виробників.

"Станом на початок жовтня, дронами "Дикі Шершні" українські військові знищили 153 танки, 231 броньовану машину, 124 артилерійські системи/РСЗВ, 669 авто та складів боєприпасів, понад 600 шахедів та гербер, 1268 розвідувальних та ударних дронів, більше 1000 окупантів та їхніх позицій та 4 системи ППО", – сказано в повідомленні "Диких Шершнів".
Втрати ворога завдяки дронам Дикі Шершні
Втрати ворога завдяки дронам "Дикі Шершні"
"Дикі Шершні"

Водночас виробник уточнив, що йдеться про збитки, які можна порахувати за відкритими даними.

Як відомо, у "Диких Шершнів" є кілька розробок. Одна з них – це "Королева Шершнів". Влітку минулого року компанія показала виробництво цього дрона та пояснила, що це багатофункціональний дрон-платформа, який може бути бомбером, камікадзе, або вантажним дроном. Навесні 2025 року у ЗСУ вперше застосували в бою "Королеву Шершнів" із гранатометом.

Ще одна розробка – перехоплювач Sting для боротьби з російськими БПЛА типу "Шахед". Український дрон оснащений системою ШІ-наведення на ціль та може розвивати швидкість понад 315 км/год.

До слова, український виробник співпрацює зі спільнотою Сергія Стерненка, коштом фінансування якої збираються нові дрони для різних підрозділів Сил оборони.

Україна Дрони БПЛА Дикі Шершні
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Український розробник представив додаток з безпрецедентним захистом даних
ШІ в традиційній економіці: АПК, медицина, фінанси
Контракт "18–24" у 5-й штурмовій: кар’єра, технології та мільйон гривень