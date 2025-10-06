Дрони "Диких Шершнів" знищили вже понад 600 "Шахедів" і "Гербер" росіян

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Завдяки дронам групи українських розробників "Дикі Шершні" росіянам завдано збитків на суму $1,96 млрд. Про це йдеться в повідомленні виробників.

"Станом на початок жовтня, дронами "Дикі Шершні" українські військові знищили 153 танки, 231 броньовану машину, 124 артилерійські системи/РСЗВ, 669 авто та складів боєприпасів, понад 600 шахедів та гербер, 1268 розвідувальних та ударних дронів, більше 1000 окупантів та їхніх позицій та 4 системи ППО", – сказано в повідомленні "Диких Шершнів".

Водночас виробник уточнив, що йдеться про збитки, які можна порахувати за відкритими даними.

Як відомо, у "Диких Шершнів" є кілька розробок. Одна з них – це "Королева Шершнів". Влітку минулого року компанія показала виробництво цього дрона та пояснила, що це багатофункціональний дрон-платформа, який може бути бомбером, камікадзе, або вантажним дроном. Навесні 2025 року у ЗСУ вперше застосували в бою "Королеву Шершнів" із гранатометом.

Ще одна розробка – перехоплювач Sting для боротьби з російськими БПЛА типу "Шахед". Український дрон оснащений системою ШІ-наведення на ціль та може розвивати швидкість понад 315 км/год.

До слова, український виробник співпрацює зі спільнотою Сергія Стерненка, коштом фінансування якої збираються нові дрони для різних підрозділів Сил оборони.