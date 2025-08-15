У системі DOT-Chain Defence військові тепер можуть замовляти дрони-бомбардувальники

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Агенція оборонних закупівель розширює перелік безпілотників, доступних для замовлення військовими у пілотній версії маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence. Тепер окрім FPV-дронів через систему можна замовити дрони-бомбардувальники. Про це йдеться в повідомленні АОЗ.

В агенції пояснили, що додавання цього типу БпЛА було зумовлено високою потребою на фронті та запитами від військових. Бойові бригади на Донецькому напрямку вже отримали такі безпілотники. Термін доставки на фронт від моменту замовлення склав 13 днів.

Наразі у маркетплейсі доступні 138 типів дронів від 15 виробників.

"…Ми плануємо розширювати перелік безпілотників у маркетплейсі, щоб підрозділи отримували саме те, що їм потрібно, і саме тоді, коли це критично важливо", – заявив директор АОЗ Арсен Жумаділов.

Недавно повідомлялося, що протягом перших двох тижнів тестової роботи DOT-Chain Defence, військові підрозділи на Донецькому, Запорізькому, Харківському та Херсонському напрямках отримали першу тисячу FPV-дронів.

DOT-Chain Defence розроблена Державним оператором тилу та використовується АОЗ для оперативного й адресного забезпечення ЗСУ зброєю.