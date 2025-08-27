Українська правда   /   Межа
"Дикі Шершні" розігнали дрон-перехоплювач Sting до нового рекорду

Влад Черевко Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.
27 серпня, 09:50
Група українських розробників "Дикі Шершні" заявила, що їхній дрон-перехоплювач Sting оновив власний рекорд швидкості польоту. Про це вони повідомили у Telegram-каналі, прикріпивши відео польоту дрона.

Фахівці не стали озвучувати нові показники, але нагадали, що минулий рекорд перевищував 300 км/год.

"Продовжуємо експерименти зі швидкістю STING. Знову побили свій рекорд. Попередній був 315 км/год. Нові цифри розкривати не будемо. Просто слухайте звук", – йдеться у повідомленні.

Sting ("Жало") – це швидкісний дрон-перехоплювач від із системою ШІ-наведення, створений для ефективного перехоплення ворожих дронів типу "Шахед". У жовтні 2024 року з'явились дані, що Sting розвиває швидкість понад 160 км/год і здатен літати на висоті близько 3 км, при цьому керується він оператором через VR-окуляри.

У наступні місяці вдалося збільшити швидкість цього дрона: у лютому 2025 року на тестах Sting досяг 200 км/год, а вже в серпні – 315 км/год. За цей час ним було збито понад 200 ворожих БПЛА – понад 78 "Шахедів" та 127 "Гербер".

