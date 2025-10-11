DevDroids представила дрон-ретранслятор "Рекрут" з дротовим живленням

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Українська компанія DevDroids розробила дрон-ретранслятор "Рекрут", призначений для роботи у зв’язці з наземними роботизованими комплексами. Основне завдання апарата — забезпечення стабільного зв’язку між операторами та НРК на великих відстанях, що дозволяє розширити зону їхнього застосування. Про це пише "Мілітарний"

"Рекрут" виконує функцію повітряного ретранслятора, підтримуючи передачу сигналу у випадках, коли прямий канал зв’язку з наземними системами ускладнений або відсутній. Однією з ключових особливостей дрона є можливість роботи до п’яти годин у повітрі завдяки живленню від наземного джерела. Це дозволяє уникати витрат часу на заміну акумуляторів та забезпечувати безперервний зв’язок під час тривалих операцій.

Розробники також відзначають підвищену стійкість "Рекрута" до засобів радіоелектронної боротьби, що є критично важливим у сучасних бойових умовах. Крім того, апарат здатний функціонувати за несприятливої погоди, включно з вітром, туманом та дощем.

Компанія DevDroids відома також і іншими своїми розробками. До прикладу, у серпні було презентовано новий розвідувально-ударний наземний роботизований комплекс Zmiy Droid 12.7, який об'єднує платформу "Змій" від Rovertech з бойовим модулем Wolly 12.7 виробництва DevDroids. Перед цим, у червні, компанія спільно з виробником НРК "Равлик" представила нову розвідувально-ударну систему під назвою Droid Raw 12.7.