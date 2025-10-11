Українська правда   /   Межа
DevDroids представила дрон-ретранслятор "Рекрут" з дротовим живленням

Влад Черевко Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.
11 жовтня, 17:51
Українська компанія DevDroids розробила дрон-ретранслятор "Рекрут", призначений для роботи у зв’язці з наземними роботизованими комплексами. Основне завдання апарата — забезпечення стабільного зв’язку між операторами та НРК на великих відстанях, що дозволяє розширити зону їхнього застосування. Про це пише "Мілітарний"

"Рекрут" виконує функцію повітряного ретранслятора, підтримуючи передачу сигналу у випадках, коли прямий канал зв’язку з наземними системами ускладнений або відсутній. Однією з ключових особливостей дрона є можливість роботи до п’яти годин у повітрі завдяки живленню від наземного джерела. Це дозволяє уникати витрат часу на заміну акумуляторів та забезпечувати безперервний зв’язок під час тривалих операцій.

Дрон-ретранслятор Рекрут
Дрон-ретранслятор "Рекрут"
"Мілітарний"

Розробники також відзначають підвищену стійкість "Рекрута" до засобів радіоелектронної боротьби, що є критично важливим у сучасних бойових умовах. Крім того, апарат здатний функціонувати за несприятливої погоди, включно з вітром, туманом та дощем.

Компанія DevDroids відома також і іншими своїми розробками. До прикладу, у серпні було презентовано новий розвідувально-ударний наземний роботизований комплекс Zmiy Droid 12.7, який об'єднує платформу "Змій" від Rovertech з бойовим модулем Wolly 12.7 виробництва DevDroids. Перед цим, у червні, компанія спільно з виробником НРК "Равлик" представила нову розвідувально-ударну систему під назвою Droid Raw 12.7.

