Шведська Saab представила дрон-гелікоптер, який може розвивати швидкість до 140 км/год

Під час 23-ї Міжнародної морської та військової виставки BALTEXPO 2025 в Гданську шведська компанія Saab представила багатоцільову безпілотну авіаційну платформу Skeldar V-200. Про це пише видання zbiam.pl.

Безпілотник вже виробляється серійно для клієнтів, зокрема в Європі, Північній Америці та Азії. Крім того, випробування проводяться ВМС Іспанії.

За даними видання, Skeldar V-200 може використовуватись як в морі, так і на суші. Дрон має максимальну злітну масу 245 кг та вантажопідйомність 40 кг, що дозволяє транспортувати різне обладнання.

Skeldar V-200

Діаметр ротора становить 4,6 метра, а фюзеляж має довжину 4 метри, ширину 1,2 метра та висоту 1,3 метра. За даними виробника, підготовка платформи до польоту займає до 15 хвилин. Тривалість польоту становить приблизно 6 годин.

Зазначається, що БПЛА може пролетіти до 100 км зі швидкістю до 140 км/год.

