Дрон бригади "Рубіж" доставив пораненому бійцю 40-кілограмовий електробайк для евакуації

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

На Сіверському напрямку сталася незвичайна історія порятунку пораненого військового. Батальйон "Сила Свободи" бригади Нацгвардії "Рубіж" врятував свого бійця, здійснивши повітряну доставку електробайка за допомогою дрона на одну з позицій, яка опинилася в оточенні. Про це йдеться у відео на Youtube-каналі батальйону.

Військовий 4-го батальйону "Сила Свободи" з позивним "Танкіст" втратив трьох побратимів, не зміг евакуюватися з позиції та продовжував самотужки вести бій проти ворога. Протягом п’яти днів він перебував на позиції сам, поранений, та відбивав атаки.

Відстань до наших позицій становила півтора кілометра і самостійно туди дістатись "Танкіст" не міг через постійні обстріли. Нашого військового неодноразово атакували російські піхотинці, однак дрони батальйону "Сила Свободи" прикривали його з повітря, не даючи ворогу близько підійти до нашого бійця. Загалом командування зафіксувало ліквідацію "Танкістом" близько одного відділення ворожої піхоти.

Щоб врятувати бійця, було організовано доставлення на його позицію електробайка важким мультикоптером. Вага електробайка становила близько 40 кг, і його доставка виявилася нелегким завданням для батальйону.

Перший дрон із байком на шляху був збитий ворогом, другий дрон не витримав навантаження та впав з вантажем і вже третя спроба з урахуванням попередніх невдач завершилася успіхом – дрон доніс електробайк до позиції та скинув його "Танкісту".

Бійцю вдалося виїхати з позиції, але за 400 метрів до наших електробайк підірвався на міні. Сам військовий вижив і отримав поранення ноги. Далі він все ж дістався пішки до українських позицій і був врятований з допомогою ще одного електробайка. Всю історію порятунку можна побачити на відео нижче.

Раніше також були випадки порятунку військових з позицій за допомогою дронів. Один із таких випадків був зафіксований у 13-й бригаді НГУ "Хартія", де військового з поля бою вивіз перероблений під евакуатор наземний робот-логіст "Тарган".