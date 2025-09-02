За місяць роботи маркетплейсу DOT-Chain Defence поставлено 5,6 тисяч дронів на 216 млн грн

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

За перший місяць роботи через ІТ-систему DOT-Chain Defence на передову поставлено 5,6 тисячі дронів загальною вартістю 216 млн грн. Про це пише Агенція оборонних закупівель (АОЗ).

Ця ІТ-система функціонує за принципом онлайн-магазину. Тобто безпілотники чи іншу техніку можна замовити через сайт за державні гроші або є-бали та оперативно отримати замовлення. Зазначається, що на маркетплейсі вже доступні засоби від 25 компаній. При цьому, окрім FPV-дронів, до системи додана можливість замовляти дрони-бомбардувальники.

Загалом військові вже замовили понад 11 тис. дронів на 397 млн грн, а терміни доставки скоротились у понад 5 разів – від кількох місяців до лічених тижнів. Таким чином, середній термін доставки становить до двох тижнів, а рекордний результат – лише 5 днів з моменту замовлення в до отримання дронів на передовій.

"DOT-Chain Defence став платформою, на якій бойові бригади отримали можливість напряму закупляти різні типи БпЛА. Наразі до проєкту залучені 12 бригад на Донецькому, Запорізькому, Херсонському та Харківському напрямках. Працюємо над масштабуванням та розвитком маркетплейсу. Маємо конкретну мету – створити платформу, яка допоможе нашим захисникам отримувати усе необхідне вчасно та у достатній кількості", – заявив Міністр оборони України Денис Шмигаль.

Зараз команда DOT-Chain Defence масштабує маркетплейс на основі відгуків військовослужбовців. Розробники тричі відвідали зону бойових дій та поспілкувались з військовими, щоб залучати нові бригади та розширяти лінійки доступної техніки. Зокрема в DOT-Chain Defence очікуються інші типи безпілотників, засоби РЕБ/РЕР, наземні роботизовані комплекси та скиди.

Раніше повідомлялось, що У Dot-Chain Defence військові можуть замовляти дрони вже від 20 виробників