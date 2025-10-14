Доступ до маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence є вже у 130 бригад – АОЗ

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Доступ до системи DOT-Chain Defence, яка дозволяє військовим замовляти дрони напряму у виробника, мають вже 130 бригад. Про це йдеться в повідомленні Агенції оборонних закупівель (АОЗ).

"Додаткові 1,5 млрд грн вже виділили для закупівлі дронів через DOT-Chain Defence та розподілили між підрозділами. Тепер доступ до маркетплейсу мають 130 бригад", – сказано в повідомленні.

В АОЗ повідомили, що за кілька днів після масштабування проєкту є вже 36 замовлень на 166 млн грн. Першою своє замовлення зробила 116 окрема механізована бригада.

"Отримані від Агенції оборонних закупівель FPV-дрони посилили спроможності 116 ОМБр по знищенню ворога і будуть успішно застосовуватись на Куп’янському напрямку", – зазначили в АОЗ.

Тут додали, що продовжать збирати зворотний зв'язок від підрозділів, щоб зробити DOT-Chain Defence ще зручнішою для військових.

На початку жовтня директор агенції Арсен Жумаділов під час брифінгу заявив, що АОЗ планує протягом шести місяців перенести 70% державних закупівель FPV-дронів, важких бомберів та розвідувальних БПЛА на нову систему DOT-Chain Defence.

Тоді також повідомлялося, що в закупівлях брали участь 12 бригад, але згодом систему планували поширити на всі інші.

Серед озвучених на початку місяця намірів АОЗ – додати опцію зворотного зв’язку та рейтингову систему для оцінки якості продукції. Про її запуск вже оголосили – 9 жовтня стало відомо, що в маркетплейсі військові можуть оцінювати замовлені дрони та залишати відгуки про їхнє застосування в бойових умовах.