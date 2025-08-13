Для операції "Павутина" використали FPV-дрони зі спеціальною вибухівкою – голова СБУ

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Спецоперація "Павутина" стала однією з найуспішніших операцій Служби безпеки України на території країни-окупанта. Про це заявив голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк в інтерв'ю телеканалу "Ми-Україна", де він розповів про технічні аспекти операції.

Зокрема він розкрив характеристики 150 бойових FPV-дронів, які були залучені під час "Павутини". За словами Малюка, БПЛА виглядають, як звичайні FPV, але мають кілька систем зв’язку і бойову частину з двох компонентів по 800 грамів кожна. Тобто кожен дрон ніс 1600 грамів вибухівки.

Голова СБУ зазначив, що для операції використовували спеціальну вибухову суміш, яку розробляли саме під "Павутину". Вона має кумулятивно-фугасний ефект, дозволяючи пропалювати сам корпус літака і вибухати вже всередині.

Мисливські будинки, з яких і стартували дрони, були оснащені батареями EcoFlow, сонячними панелями та іншими системами, які дозволяли безперервно підживлювати дрони. За даними Василя Малюка, операція могла пройти і взимку, а в цей час зовнішня температура може падати до мінус 40 градусів.

За даними голови СБУ, на різних етапах операції доводилося розв'язувати різні проблеми. Наприклад, довелося завозити в росію підсанкційні товари, зокрема акумулятори.

Нагадаємо, що спецоперація "Павутина" відбулась 1 червня 2025 року. СБУ заявила про ураження FPV-дронами третини ворожої стратегічної авіації рф, тобто 41 літака.