Дрони "Диких Шершнів" знищили танки, системи ППО та іншу техніку росіян майже на $2 млрд

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Група українських розробників "Дикі Шершні" заявила, що завдяки їхнім дронам знищена велика кількість техніки та особового складу ворога. Про це вони повідомили у Telegram-каналі, прикріпивши інфографіку.

Знищення техніки та ОС росії дронами "Диких Шершнів" "Дикі Шершні"

За даними розробників, втрати ворога від їхніх дронів становлять майже $2 млрд. Зокрема знищено:

· 153 танки;

· 231 броньована машина;

· 124 артилерійські установки/РСЗВ;

· 664 автомобіля-боєпостачальника;

· 370 "Шахедів";

· 1205 інших дронів;

· 4 системи ППО;

· 1062 росіянина та їхні позицій були уражені.

"Цифри, які краще за слова говорять про ефективність використання дронів" , — зазначили розробники, коментуючи інфографіку.

Вони додали, що нарощують виробництво, щоб наведені цифри зростати щомісяця.

Наголосимо, що виробник співпрацює зі спільнотою Сергія Стерненка, коштом фінансування якої збираються нові дрони для різних підрозділів Сил оборони.

Як відомо, недавно "Дикі Шершні" розігнали дрон-перехоплювач Sting до швидкості понад 315 км/год. А в червні розробники провели успішне випробування нового коптерного дрона-перехоплювача, який може здійснювати політ на висоті до 11 км.

Ще одна їхня розробка називається "Королева Шершнів". Влітку 2024 року "Дикі Шершні" показали, як відбувається виробництво цього дрона. Тоді розробники заявляли, що "Королева Шершнів" може бути бомбером, камікадзе або вантажним дроном. Навесні цього року у ЗСУ вперше застосували в бою цей дрон із гранатометом.