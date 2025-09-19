Українська DeViro показала оновлений дрон "Булава", який може бити на 100 км

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Українська компанія DeViro оновила баражуючий боєприпас "Булава", збільшивши його дальність та потужність бойової частини. Про це пише "Мілітарний".

Новинку показали на виставці Defense Tech Valley 2025. Зазначається, що боєприпас тепер летить не на 55 км, а на цілих 100 км, з гарантованим часом польоту у 75 хвилин (було 50 хвилин). Його бойова частина важить тепер 5 кг (було 3,6 кг), а крила стали довші на 7 см.

"БЧ вагою у 3,6 кг може вивести з ладу, пошкодити, інколи знищити ціль, але збільшення ваги дозволяє помножити шанс, що другий удар не знадобиться", – заявив технічний директор компанії Денис Чумаченко .

При цьому виробництво попередньої версії не зупиняється, а варіант з БЧ на 5 кг поки що буде надходити за окремим замовленням від підрозділів. За словами розробників, в обох версіях існує сім типів бойових частин, зокрема уламкова, термобарична, кумулятивна тощо. Однак вони не є взаємозамінні, бо на Х-подібних БПЛА важливо точне центрування ваги.

Бойова частина "Булави" "Мілітарний"

"Бойові частини не взаємозамінні за масою та центруванням — заміна в польових умовах часто неможлива. Тому кінцева підгонка і підтвердження сумісності здійснюються на заводі. На етапі замовлення військові можуть сформувати набір, наприклад, 5 термобарів та 10 уламкових, і отримати їх у комплекті", – зазначили розробники.

Крім того, для оновленої "Булави" створили тепловізійну оптику для роботи вночі. Також зазначено, що в дронах вже використовуються українські двигуни, а ще компанія майже відмовилися від купівлі готових контролерів. Їхнє виробництво налагодили у відділі розробок. Наступним кроком планується перехід на вітчизняні прилади телеметрії.

Крім того, в компанії покращили розвідник-ретранслятор "Лелека-100М2R", який забезпечує зв’язок для "Булави", а також шукає цілі для неї. Зокрема, запас ходу цього БПЛА тепер збільшено з трьох до п’яти годин.

Ще одним нововведенням став оптичний модуль, який отримав мультисенсорну платформу з фіксованими лінзами замість моторизованого об'єктива. Це покращило якість зображення коштом кращої стабілізації камери. У старих "Лелеках" були проблеми з фокусом після жорстких посадок.

"Ми зробили дуже багато роботи над помилками. Були колись меми про тремор кота, який трясеться і всі писали "це Лелека-100" [маючи на увазі погану стабілізацію камери]. Зараз цього немає, всі бажаючі можуть звернутись для оновлення програмного забезпечення", – заявили у компанії.

При цьому модернізації не підвищили ціни на дрони.

Нагадаємо, що на виставці також представлено роботизований дрон-амфібія та наземний роботизований комплекс, який виконує завдання "важкої" логістики та ураження.