США погодили продаж Україні 3 350 авіаційних ракет ERAM на $825 мільйонів

Державний департамент США схвалив угоду щодо продажу Україні авіаційних боєприпасів та супутнього обладнання на загальну суму $825 мільйонів. Про це йдеться в офіційній заяві Держдепу.

Відповідно до запиту України, буде закуплено до 3 350 ракет типу Extended Range Attack Munition (ERAM) та такої ж кількості інтегрованих навігаційних систем GPS/INS. До пакету також увійдуть контейнери для ракет, пускові пілони, запасні частини, витратні матеріали, програмне забезпечення для озброєння, обладнання для планування польотів, навчальні засоби, технічна документація, транспортне забезпечення, а також послуги з технічної та логістичної підтримки.

"Цей продаж підвищить спроможність України протистояти нинішнім і майбутнім загрозам за рахунок її подальшого оснащення для виконання місій із самооборони та регіональної безпеки. В України не буде труднощів із включенням цих виробів та послуг до складу своїх збройних сил", - йдеться у заяві Держдепу США.

Фінансування закупівлі здійснюватиметься за рахунок внесків Данії, Нідерландів, Норвегії, а також за програмою іноземного військового фінансування США. Основними підрядниками виступлять компанії Zone 5 Technologies та CoAspire.

Угода не передбачає направлення додаткового персоналу США до України. Остаточна вартість контракту залежатиме від фінальних технічних вимог, бюджетних рішень та умов підписання договору купівлі-продажу.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомляло, що адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила продаж Україні 3350 ракет ERAM. За даними джерела, постачання мають відбутися протягом шести тижнів.