Українська правда   /   Межа
Усі розділи
За підтримки NAUDI
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Оборонка

США погодили продаж Україні 3 350 авіаційних ракет ERAM на $825 мільйонів

США погодили продаж Україні 3 350 авіаційних ракет ERAM на $825 мільйонів
Влад Черевко Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.
29 серпня, 01:35
0

Державний департамент США схвалив угоду щодо продажу Україні авіаційних боєприпасів та супутнього обладнання на загальну суму $825 мільйонів. Про це йдеться в офіційній заяві Держдепу.

Відповідно до запиту України, буде закуплено до 3 350 ракет типу Extended Range Attack Munition (ERAM) та такої ж кількості інтегрованих навігаційних систем GPS/INS. До пакету також увійдуть контейнери для ракет, пускові пілони, запасні частини, витратні матеріали, програмне забезпечення для озброєння, обладнання для планування польотів, навчальні засоби, технічна документація, транспортне забезпечення, а також послуги з технічної та логістичної підтримки.

"Цей продаж підвищить спроможність України протистояти нинішнім і майбутнім загрозам за рахунок її подальшого оснащення для виконання місій із самооборони та регіональної безпеки. В України не буде труднощів із включенням цих виробів та послуг до складу своїх збройних сил", - йдеться у заяві Держдепу США.

Фінансування закупівлі здійснюватиметься за рахунок внесків Данії, Нідерландів, Норвегії, а також за програмою іноземного військового фінансування США. Основними підрядниками виступлять компанії Zone 5 Technologies та CoAspire.

Угода не передбачає направлення додаткового персоналу США до України. Остаточна вартість контракту залежатиме від фінальних технічних вимог, бюджетних рішень та умов підписання договору купівлі-продажу.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомляло, що адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила продаж Україні 3350 ракет ERAM. За даними джерела, постачання мають відбутися протягом шести тижнів.

Україна Зброя Ракети США
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Бізнесовий ШІ: куди інвестують компанії у 2025 році
ROG Elite Rewards: понад 25 000 учасників в Україні та цінні призи за відданість бренду
Linkos Group відзначила 25-річчя родинним святом Family Day в Україні