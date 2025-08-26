МОУ впроваджує цифрову систему підтримки державного гарантування якості продукції ОПК

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Міністерство оборони працює над цифровізацією системи оборонних закупівель. У межах цього процесу триває розробка інформаційно-комунікаційної системи підтримки державного гарантування якості продукції ОПК. Про це йдеться в повідомленні МОУ.

"Нова цифрова система має підвищити прозорість оборонних закупівель та довіру до вітчизняних виробників озброєння та військової техніки", – сказано на сайті Міноборони.

В оборонному відомстві зауважили, що технологічне рішення необхідне також для виконання наступних завдань:

- автоматизація та уніфікація процедур державного гарантування якості, а також підвищення прозорості процесів у межах виконання робіт із державного гарантування якості;

- підвищення ефективності планування, координації та контролю виконання робіт із державного гарантування якості.

На сайті Міноборони в розділі "Діяльність – Закупівельна" вже запрацювала у тестовому режимі відкрита частина нової цифрової системи. Користувачі можуть ознайомитися з наступною інформацією:

1. основними напрямами та механізмами роботи системи державного гарантування якості;

2. актуальною законодавчою базою у сфері державного гарантування якості;

стандартами НАТО серії AQAP, які прийняті в Україні як військові стандарти.

Іншомовні тексти стандартів, які розміщені на сайті, у робочому перекладі українською мовою можна отримати, звернувшись до Управління державного гарантування якості за електронною адресою [email protected].

Нагадаємо, за інформацією першого заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка на початок серпня 2025-го, оборонно-промисловий комплекс України охоплює вже близько 900 підприємств. Більшість із них – приватної форми власності.