МОУ впроваджує цифрову систему підтримки державного гарантування якості продукції ОПК

Міністерство оборони працює над цифровізацією системи оборонних закупівель. У межах цього процесу триває розробка інформаційно-комунікаційної системи підтримки державного гарантування якості продукції ОПК. Про це йдеться в повідомленні МОУ.
"Нова цифрова система має підвищити прозорість оборонних закупівель та довіру до вітчизняних виробників озброєння та військової техніки", – сказано на сайті Міноборони.
В оборонному відомстві зауважили, що технологічне рішення необхідне також для виконання наступних завдань:
- автоматизація та уніфікація процедур державного гарантування якості, а також підвищення прозорості процесів у межах виконання робіт із державного гарантування якості;
- підвищення ефективності планування, координації та контролю виконання робіт із державного гарантування якості.
На сайті Міноборони в розділі "Діяльність – Закупівельна" вже запрацювала у тестовому режимі відкрита частина нової цифрової системи. Користувачі можуть ознайомитися з наступною інформацією:
1. основними напрямами та механізмами роботи системи державного гарантування якості;
2. актуальною законодавчою базою у сфері державного гарантування якості;
стандартами НАТО серії AQAP, які прийняті в Україні як військові стандарти.
Іншомовні тексти стандартів, які розміщені на сайті, у робочому перекладі українською мовою можна отримати, звернувшись до Управління державного гарантування якості за електронною адресою [email protected].
Нагадаємо, за інформацією першого заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка на початок серпня 2025-го, оборонно-промисловий комплекс України охоплює вже близько 900 підприємств. Більшість із них – приватної форми власності.