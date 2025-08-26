Українська правда   /   Межа
Усі розділи
За підтримки NAUDI
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Оборонка

МОУ впроваджує цифрову систему підтримки державного гарантування якості продукції ОПК

МОУ впроваджує цифрову систему підтримки державного гарантування якості продукції ОПК
Євгенія Губіна Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.
26 серпня, 14:55
0

Міністерство оборони працює над цифровізацією системи оборонних закупівель. У межах цього процесу триває розробка інформаційно-комунікаційної системи підтримки державного гарантування якості продукції ОПК. Про це йдеться в повідомленні МОУ.

"Нова цифрова система має підвищити прозорість оборонних закупівель та довіру до вітчизняних виробників озброєння та військової техніки", – сказано на сайті Міноборони.

В оборонному відомстві зауважили, що технологічне рішення необхідне також для виконання наступних завдань:

- автоматизація та уніфікація процедур державного гарантування якості, а також підвищення прозорості процесів у межах виконання робіт із державного гарантування якості;

- підвищення ефективності планування, координації та контролю виконання робіт із державного гарантування якості.

На сайті Міноборони в розділі "Діяльність – Закупівельна" вже запрацювала у тестовому режимі відкрита частина нової цифрової системи. Користувачі можуть ознайомитися з наступною інформацією:

1. основними напрямами та механізмами роботи системи державного гарантування якості;

2. актуальною законодавчою базою у сфері державного гарантування якості;

стандартами НАТО серії AQAP, які прийняті в Україні як військові стандарти.

Іншомовні тексти стандартів, які розміщені на сайті, у робочому перекладі українською мовою можна отримати, звернувшись до Управління державного гарантування якості за електронною адресою [email protected].

Нагадаємо, за інформацією першого заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка на початок серпня 2025-го, оборонно-промисловий комплекс України охоплює вже близько 900 підприємств. Більшість із них – приватної форми власності.

Україна Цифровізація ОПК Військова техніка Міноборони
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Бізнесовий ШІ: куди інвестують компанії у 2025 році
ROG Elite Rewards: понад 25 000 учасників в Україні та цінні призи за відданість бренду
Linkos Group відзначила 25-річчя родинним святом Family Day в Україні