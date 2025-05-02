Держава законтрактувала близько 8 тисяч військових роботів

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Агенція оборонних закупівель у 2025 році законтрактувала вже близько 8 тис. наземних роботизованих комплексів. Про це заявив керівник офісу наземної техніки АОЗ Сергій Пролубщиков під час брифінгу, пише "Мілітарний".

"Якщо минулого року ми поставили близько 600 наземних роботизованих комплексів, то цього року ми вже законтрактували близько 8000. І ця робота продовжується", – сказав він.

За словами Сергія Пролубщикова, зараз робочі групи АОЗ виїжджають на приватні підприємства, з якими укладаються контракти. Вони займаються перевіркою технологічних процесів, якості виготовленої та поставленої продукції, спроможності виробництва тощо.

"Зараз ми зосередили свою роботу на малих приватних підприємствах, тому що вони не вивчені, вони вперше йдуть цим шляхом, і їм треба допомагати", – пояснив керівник офісу наземної техніки агенції.

Він зауважив, що основну увагу приділяють співпраці з приватними компаніями, які вперше контрактуються державою, оскільки їхня кількість суттєво зросла.

Нагадаємо, що недавно Міноборони показало наземний роботизований комплекс Droid TW, який надає вогневу підтримку підрозділам Сил оборони України. Його основна відмінність від багатьох інших платформ у тому, що комплекс одразу був спроєктований та створений для виконання розвідувальних та ударних місій.