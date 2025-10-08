Українська DELTA за два місяці верифікувала понад 130 тисяч знищених та пошкоджених цілей

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

За два місяці після впровадження системи ситуаційної обізнаності DELTA на всіх рівнях ЗСУ за допомогою неї було верифіковано понад 130 тисяч знищених та пошкоджених ворожих цілей, 25% з яких — особовий склад противника. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

За його словами, наказ про впровадження DELTA дав Збройним силам юридичне підґрунтя для її широкого застосування. А сама система отримала розширене автоматичне звітування та аналітику.

Військові зараз можуть звітувати про виявлені цілі на відстані понад 20 км від лінії бойового зіткнення (ЛБЗ), а для розвідників впроваджені додаткові стимули. Також з’явились нові звіти для логістичних місій, які проводяться допомогою наземних роботизованих комплексів (НРК).

"DELTA все більше рухається до концепції війни, орієнтованої на дані, де аналітика та інформація з поля бою стають додатковим, але незамінним інструментом для ухвалення критичних рішень. Вже реалізовано серію оновлень для технології автовиявлення ворожої техніки штучним інтелектом. Завдяки цьому механізму точність виявлення техніки становить 70% унікальних одиниць, а середній час виявлення — 2,2 секунди. Паралельно триває робота над запуском функціональності нічного виявлення" , — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в серпні Денис Шмигаль підписав наказ про запровадження цифрової системи управління DELTA на всіх рівнях українських Сил оборони.

Нещодавно DELTA стала ключовим інструментом управління на навчаннях НАТО під назвою REPMUS 2025. Завдяки їй було скоординовано понад 100 безпілотних платформ – морських, підводних, наземних та повітряних. При цьому DELTA підтвердила сумісність з найновішими стандартами Альянсу.