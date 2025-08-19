Компанія Дефендер Дінамікс представила бойові дрони серії "Фотон" з автоматичним ураженням цілей

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Українська компанія Дефендер Дінамікс завершила розробку лінійки коптерів "Фотон", призначених для знищення ворожих безпілотників. Дрони оснащені автоматизованою системою виявлення та ураження цілей, що працює на основі лідара. Про це "Мілітарному" розповіли розробники.

Моделі "Фотон" мають алюмінієві рами розміром від 7 до 11,2 дюйма. На 7-дюймові коптери встановлюють від одного до шести стволів, залежно від вантажопідйомності. Один заряджений ствол важить 500 грамів. Дрон може вести стрільбу одночасно з усіх стволів або по черзі. Стволи та програмне забезпечення є власною розробкою компанії.

Система автоматичного ураження працює наступним чином: оператор запускає дрон у зону ймовірного перебування цілі, після чого активує режим "kill". Коптер самостійно виявляє об’єкт, визначає відстань за допомогою лідара та здійснює постріл. Також передбачено ручне керування стрільбою. Дрони сумісні з цифровими, аналоговими, термальними та сутінковими камерами. Зона ураження становить до 5 метрів, мінімальна — 0,5 метра.

"Фотон" використовує 12 калібр — можливе застосування дробу, картечі або інших типів набоїв. Стволи виготовлені з титану, що забезпечує легкість і довговічність. Дрони вже пройшли польотні та стрілецькі випробування, зокрема по FPV-дронах діаметром 10 дюймів.

Основними цілями "Фотонів" є FPV-дрони, розвідники типу Mavic, Matrice, Autel. Компанія планує інтегрувати систему з літаковими БПЛА для боротьби з моделями Zala, Орлан, SuperCam. Наразі готуються перші зразки для бойового застосування.

До слова, нещодавно військові 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади показали роботу дрона Nemesis, який несе до 12 кг вибухівки та керується через інтернет.