Данія побудує у себе завод з виробництва української зброї

Журналіст "Оборонки", автор текстів про війну та українську оборонну промисловість

Уряд Данії інвестує у розбудову виробництва української зброї на своїй території. Про це домовились в рамках реалізації ініціативи "Build with Ukraine". Відповідний лист про наміри підписали міністр оборони України Рустем Умєров та його данський колега Троельс Лунд Поульсен.

Для будівництва Данією вже виділено понад 47 млн доларів. Уся виготовлена підприємствами продукція постачатиметься Силам оборони України. При цьому фінансування виробництва відбуватиметься коштом партнерів.

"Це – стратегічний крок, який посилює нашу спільну обороноздатність, зміцнює ланцюги постачання, створює нові можливості для обміну технологіями та інтеграції наших оборонних секторів", – підкреслив Рустем Умєров.

Зазначимо, ініціатива "Build with Ukraine" передбачає розбудову виробництв української зброї у країнах-партнерках України. Нові підприємства будуватимуть іноземним коштом і вони забезпечуватимуть виключно потреби Сил оборони України.

Цим шляхом уже пішла Велика Британія, яка бере на себе зобов’язання три роки фінансувати виробництво українських безпілотників на своїй території.



UPD: текст новини було змінено. Оскільки дрони прямо не згадувались в першоджерелі, слово "дрони" було замінено на "зброя".