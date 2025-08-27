Європейська Czechoslovak Group побудує завод боєприпасів у США за $632 млн

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

MSM North America, дочірня компанія глобальної Czechoslovak Group (CSG), виграла контракт від Армії США на проєктування, будівництво та введення в експлуатацію сучасного заводу з наповнення великокаліберних боєприпасів вибухівкою у Північній Америці. Про це говориться у пресрелізі компанії.

Це підприємство вже називають "Артилерійський комплекс майбутнього" (Future Artillery Complex (FAC). Він буде розміщений в штаті Айова, а сам контракт між MSM North America та Міністерством оборони США підписали 15 серпня. Його вартість складає до 632 млн доларів США.

Новий завод забезпечуватиме заряджання вибухівкою 36 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм на місяць. Зазначається, що завод стане ключовою опорою бойової готовності США та союзників. Запуск виробництва стартує у вересні 2029 року.

"Цей проєкт підкреслює глобальний масштаб групи CSG та її здатність сприяти зміцненню оборонної готовності наших союзників. Я пишаюся тим, що технічні знання та стратегічна підтримка CSG допомогли здобути цю перемогу, яка відкриває нові можливості для розвитку MSM North America на ринку США" , — заявив власник і голова Ради директорів Czechoslovak Group (CSG) Міхал Стрнад .

"Оборонка" нагадує, що Czechoslovak Group (CSG) – група компаній, яка у свій час змогла скупити ключові оборонні виробництва у Чехії та Словаччині. При цьому у неї є виробництво у Греції, Сербії, Іспанії, Німеччині, США тощо. ЗСУ використовують її техніку, наприклад, ракетний комплекс "Нептун" чи САУ "Богдана", які базуються на шасі від "Татри", виробництво яких належить CSG.

Крім того, CSG відновлює радянські танки та БМП для ЗСУ, одне з підприємств компанії виробляє САУ "Дана" і "Діта". Також CSG випускає 155-мм снаряди для артилерії, а ще здійснює значні поставки 155-мм артилерійських снарядів та іншої великокаліберної амуніції для України.

Компанія також має проєкт з виробництво боєприпасів і Україні спільно з компанією "Українська бронетехніка". Детальніше читайте у статті: "Снарядний і контрактний голод. Що з українським виробництвом 155-мм боєприпасів?".