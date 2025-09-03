Український розробник ШІ-рішень для FPV-дронів кодифікував свої продукти

Засновник обронної технологічної компанії "Четвертий Закон" (The Fourth Law / TFL) Ярослав Ажнюк повідомив про кодифікацію кількох продуктів виробника. Відповідну інформацію він оприлюднив у Facebook.

"FPV першого рівня автономності Лупиніс-10-TFL-1, а також модуль автономності TFL-1 кодифіковані!" – написав Ярослав Ажнюк.

Кодифіковані продукти компанії "Четвертий Закон" Ярослав Ажнюк

Підприємець додав, що раніше було отримано акт спільних випробувань від НГУ. Це означає, що тепер вказані вироби і комплектуючі може закуповувати "Агенція оборонних закупівель" та підрозділи, яким потрібна була кодифікація.

"Кодифікація автономного дрона і модулів автономності забрали чимало часу, адже для цих виробів система допуску значно жорсткіша, ніж для звичайних FPV дронів чи дронів на оптоволокні. Це потребувало довгої підготовки, випробувань, що тривали понад тиждень на тестовому полігоні, і чимало паперової роботи", – зауважив Ярослав Ажнюк.

У липні українських розробник рішень на базі ШІ для FPV-дронів оголосив про перший раунд фінансування від групи венчурних фондів та ангельських інвесторів з ЄС, США та Канади. Тоді ж вона вперше публічно розповіла про свої продукти.

Один із них – це модуль автономності TFL-1. Він дає дронам можливості автономного дольоту на останньому відрізку шляху та польоту в круїз режимі. У компанії заявляли, що ціна модуля дозволяє встановити його на кожен FPV-дрон.

Також розробник постачає Лупиніс-10-TFL-1 – як БПЛА (окремий дрон), так і БпАК (безпілотний авіаційний комплекс), який складається зі ста 10-дюймових FPV-дронів з автономією TFL-1, наземної станції управління та допоміжного обладнання.