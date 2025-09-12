Чесько-український ударний ШІ-дрон MACE може працювати в складі рою та забезпечує зв'язок до 100 км

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

На виставці DSEI 2025 у Лондоні чесько-українська компанія UAC представила безпілотний авіаційний ударний комплекс MACE. Про це пише Army Recognition.

Новинка має загальну довжину 1,56 метра та розмах крил 1,92 метра, злітна вага досягає 11,5 кг з бойовою частиною на 2,5 кг. При цьому БЧ комбінована — кумулятивно-осколкова.

Дрон призначений для розвідки, високоточних ударів, знищення транспортних засобів та інфраструктури, а також для місій, які виконуються спільно з іншими безпілотними платформами. Інакше кажучи, він може застосовувати тактику роювання.

MACE здатний перебувати в повітрі до 75 хвилин, летіти з крейсерською швидкістю на рівні 20-25 м/с (72-90 км/год). Він призначений для використання в різних кліматичних умовах, з діапазоном температур від мінус 30 до плюс 50 градусів за Цельсієм та витримує вітер до 20 м/с. Дрон може працювати вдень та вночі.

Максимальна висота польоту становить 2000 метрів, а запуск здійснюється за допомогою пневматичної катапульти. В MACE використовується електродвигун для польоту, а управління підтримується автопілотом з повністю автоматичним та навігаційним режимами.

Наведення може відбуватись вже після запуску, для цього оператор застосовує систему автоматичного наведення на основі комп'ютерного зору. Також можна заздалегідь завдати координати для удару.

Видання зазначає, що у MACE є системи захисту від радіоелектронної боротьби, а саме проти глушіння GPS та ГЛОНАСС, а також підміни координат (так званий "спуфінг"). У разі виникнення перешкод система автоматично перемикається на інерціальну навігацію з корекцією помилок. Також захищені канали зв’язку, вони мають шифрування AES 128/256.

Телеметрія та передача відео передаються на відстані до 35 кілометрів в умовах прямої видимості, тоді як технологія MESH збільшує цю дистанцію до 100 кілометрів. Система також підтримує двосторонній цифровий зв'язок, що дозволяє передавати сигнали між дронами та полегшує розвідувальні чи бойові операції.

Зазначимо, що компанія UAC є філією приватної української компанії DeViRo, яка з 2014 року займається розробкою та виробництвом безпілотників військового класу. Сам дрон MACE є експортною версією української "Булави".

Раніше повідомлялось, що українські розробки активно шукають на міжнародних виставках ОПК. Про це заявив директор компанії Military Armored Company HUB Олександр Дубина. За його словами, українські винаходи дешеві, але при цьому дуже ефективні.