У Чехії представили дрон-перехоплювач JWI-4000, здатний знищувати "Шахеди"

Чеська компанія LPP s.r.o. презентувала безпілотний літальний апарат JWI-4000, призначений для перехоплення та знищення ворожих дронів, таких як Shahed 136 та його модифікацій. Про це повідомив військовий оглядач @praisethesteph.
Апарат має складане фіксоване крило, що дозволяє здійснювати майже вертикальний зліт. За потреби у дроні може використовуватися додатковий прискорювач RATO.
Система поєднує компактні розміри, високу швидкість, сучасні сенсори, потужну силову установку та інтегрований штучний інтелект. Для ураження цілей застосовується спрямована осколкова бойова частина масою до 1,5 кг.
Максимальна висота польоту дрона становить 4 000 метрів, а тривалість перебування на цій висоті — до 20 хвилин. Завдяки електричному двигуну з канальним вентилятором апарат розвиває швидкість до 300 км/год.
Як і безпілотники MTS виробництва LPP s.r.o., JWI-4000 працює повністю автономно, використовуючи алгоритми штучного інтелекту для пошуку та знищення цілей.
Дрони MTS вже серійно виробляються та постачаються в Україну. За наявною інформацією, JWI-4000 може бути найближчим часом розгорнутий у бойових умовах або вже використовується на українському фронті.