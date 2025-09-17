У Чехії представили дрон-перехоплювач JWI-4000, здатний знищувати "Шахеди"

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Чеська компанія LPP s.r.o. презентувала безпілотний літальний апарат JWI-4000, призначений для перехоплення та знищення ворожих дронів, таких як Shahed 136 та його модифікацій. Про це повідомив військовий оглядач @praisethesteph.

Апарат має складане фіксоване крило, що дозволяє здійснювати майже вертикальний зліт. За потреби у дроні може використовуватися додатковий прискорювач RATO.

Дрон-перехоплювач JWI-4000 зі складеними крилами @praisethesteph

Система поєднує компактні розміри, високу швидкість, сучасні сенсори, потужну силову установку та інтегрований штучний інтелект. Для ураження цілей застосовується спрямована осколкова бойова частина масою до 1,5 кг.

Максимальна висота польоту дрона становить 4 000 метрів, а тривалість перебування на цій висоті — до 20 хвилин. Завдяки електричному двигуну з канальним вентилятором апарат розвиває швидкість до 300 км/год.

Двигун дрона-перехоплювача JWI-4000 @praisethesteph

Як і безпілотники MTS виробництва LPP s.r.o., JWI-4000 працює повністю автономно, використовуючи алгоритми штучного інтелекту для пошуку та знищення цілей.

Дрони MTS вже серійно виробляються та постачаються в Україну. За наявною інформацією, JWI-4000 може бути найближчим часом розгорнутий у бойових умовах або вже використовується на українському фронті.