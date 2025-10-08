В Чехії планують передати Україні 30 модернізованих танків Т-72M4 CZ

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Начальник Генерального штабу Чехії Карел Ржегка заявив про намір рекомендувати уряду країни передати Україні 30 танків Т-72M4 CZ. Йдеться про техніку, яка перебуває на озброєнні чеської армії та проходить ремонт на державному підприємстві VOP CZ. Про це пише чеське видання Radio Prague International.

За даними Міністерства оборони Чехії, рішення про модернізацію цих машин було ухвалене ще до початку повномасштабної війни Росії проти України. Танки отримали оновлені ключові компоненти та мали використовуватися чеськими військовими до закупівлі нових зразків.

Наразі армія Чехії вже експлуатує німецькі Leopard 2A4 і готується до придбання Leopard 2A8. У зв’язку з цим Ржегка вважає доцільним передати відремонтовані Т-72M4CZ Україні, щоб використані на їх модернізацію кошти не були витрачені марно. Він підкреслив, що таке рішення відповідає інтересам безпеки Чеської Республіки.

Т-72M4CZ — це модернізована чеська версія радянського танка Т-72, розроблена для підвищення його бойових можливостей до рівня сучасних основних бойових танків. Оновлення включає британський дизельний двигун Perkins Condor CV12 потужністю 1000 к.с., американську автоматичну трансмісію Allison, італійську систему керування вогнем TURMS-T і тепловізійні прилади, що забезпечують ефективність у будь-яких погодних умовах.

Чеський модернізований танк T-72M4 CZ

Танк також оснащений вдосконаленою комбінованою бронею з динамічним захистом DYNA виробництва VOP CZ, навігаційною системою і покращеним зв’язком. Завдяки цим змінам Т-72M4CZ має значно вищу маневровість, точність і живучість порівняно з базовим Т-72.

До слова, раніше прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявляв, що станом на серпень 2025 року Україна отримала один мільйон великокаліберних артилерійських боєприпасів у межах "Чеської ініціативи". Перед цим міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив у червні, що Прага планує продовжити "Чеську ініціативу" для постачання боєприпасів Україні на 2026 рік.