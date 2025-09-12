У Німеччині закликають дати Україні можливість знищувати виробництво дронів в росії

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Голова оборонного комітету Бундестагу Томас Рьовекамп закликав дати Україні можливість знищувати місця виробництва і запусків дронів на території рф. Про це повідомляє Spiegel, пише "Укрінформ".

"Ми все ще стикаємося з дуже значними викликами в протиповітряній обороні, особливо у протидії масованій атаці дронів", — заявив депутат Бундестагу.

На думку Рьовекампа, найкращий спосіб боротьби з дронами — це знищити їхні виробничі потужності та пускові установки. Для цього важливо, щоб партнери по НАТО швидко оснастили Україну, щоб вона також могла вжити заходів проти цих цілей на території ворога.

Також він наголосив, що в межах НАТО потрібна координація, яка дозволить визначати, коли та над чиєю територією необхідно протидіяти атаці дронів.

"Повинна бути можливість, за згодою постраждалої країни, такої як Україна, нейтралізувати дрони, які загрожують території НАТО, навіть в її повітряному просторі", — сказав Рьовекамп.

При цьому речник Федерального уряду Німеччини Штефан Корнеліус на брифінгу заявив, що Німеччина не буде збивати російські дрони над Україною.

" Правила застосування сил у межах НАТО, зокрема для протидії ворожим дронам у повітряному просторі Альянсу, чітко визначені. Федеральний уряд і союзники підтримують ці правила. Жодних додаткових опцій для дій поза цими правилами не передбачено " , — зазначив він.

Водночас Корнеліус запевнив, що уряд ФРН і надалі підтримуватиме Україну в її оборонних зусиллях. Мова як про фінансову, так і про військову допомогу.

" Ми постійно аналізуємо ситуацію і надаємо необхідну допомогу з урахуванням міжнародних зобов’язань і власних оборонних потреб. Конкретні рішення приймаються в координації з союзниками " , — сказав речник.

Раніше повідомлялось, що російські дрони "Гербера" долетіли до Польщі завдяки додатковим паливним бакам. Дрони змогли подолати відстань у понад 700 км, що дозволило їм долетіти через територію Білорусі.