Буданов про ШІ в системах озброєнь: це далеко не те, про що всі думають

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що штучний інтелект активно використовується у військовій розвідці для обробки великих обсягів даних. Про це він заявив під час міжнародного форуму "Інформаційна війна: від спротиву до стійкості", передає "Укрінформ".

За словами Буданова, ШІ застосовується переважно для роботи з базами даних, де обсяг інформації сягає мільйонів гігабайтів. Він зазначив, що без автоматизованої системи знайти потрібні дані було б надзвичайно складно. Наразі ШІ справляється з цим завданням "більш-менш".

Водночас голова розвідки зазначив, що у сфері озброєнь "серйозного прогресу" у використанні ШІ поки не спостерігається.

"Я вірю, що він буде, але поки його немає. Те, що стосується окремих елементів, які застосовують в дронах, це донаведення та інше - так, але це далеко не те, про що всі думають", - заявив Буданов.

Очільник ГУР додав, що не виключає появу справжнього бойового робота протягом наступних десяти років, оскільки системи штучного інтелекту зараз стрімко розвиваються.

На сьогодні в українських Силах оборони все частіше використовуються технології дистанційного керування дронами за допомогою ШІ. До прикладу, нещодавно українсько-естонський стартап Ark Robotics презентував систему управління Frontier System, яка дозволяє керувати безпілотниками за тисячі кілометрів. Платформа використовує штучний інтелект для зменшення участі людини в операціях і забезпечує передачу відео та телеметрії в реальному часі з наскрізним шифруванням.