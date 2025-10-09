Українська правда   /   Межа
Усі розділи
За підтримки NAUDI
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Оборонка

Критично важливим підприємствам ОПК дозволили тимчасово бронювати працівників без облікових документів

Критично важливим підприємствам ОПК дозволили тимчасово бронювати працівників без облікових документів
Євгенія Губіна Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.
9 жовтня, 12:40
0

Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт, який надає критичним підприємствам право на 45 днів бронювати людей із неналежно оформленими обліковими документами. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Йдеться про документ № 13335 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану".

"Тобто бронюванню підлягають всі військовозобовʼязані працівники критично важливих підприємств, а також підприємств оборонно-промислового комплексу, у яких відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ, чи/та він не перебуває на військовому обліку, чи/та не уточнив персональні дані", написав Олексій Гончаренко.

В "Українській Раді Зброярів" пояснювали, що документ передбачає можливість оформити 45-денну відстрочку з моменту укладення трудового договору. Проте не більше одного разу на рік для конкретної особи. За цей час працівник приводить до ладу військовий облік, інакше співпраця припиняється, а бронювання не продовжується.

З-поміж іншого передбачається застосування механізму лише до "критично важливих" підприємств в обороні, визначених урядом. Це унеможливлює довільні трактування.

Зброярі стверджують, що це дозволить ринку швидко закрити вузькі місця у виробництві без пауз через бюрократичні затримки з обліком.

Законопроєкт було зареєстровано 30 травня 2025 року. У першому читанні народні депутати підтримали його 3 вересня.

ОПК Оборона Бронювання Верховна Рада
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Український розробник представив додаток з безпрецедентним захистом даних
ШІ в традиційній економіці: АПК, медицина, фінанси
Контракт "18–24" у 5-й штурмовій: кар’єра, технології та мільйон гривень