Критично важливим підприємствам ОПК дозволили тимчасово бронювати працівників без облікових документів

Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт, який надає критичним підприємствам право на 45 днів бронювати людей із неналежно оформленими обліковими документами. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Йдеться про документ № 13335 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану".

" Тобто бронюванню підлягають всі військовозобовʼязані працівники критично важливих підприємств, а також підприємств оборонно-промислового комплексу, у яких відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ, чи/та він не перебуває на військовому обліку, чи/та не уточнив персональні дані ", – написав Олексій Гончаренко.

В "Українській Раді Зброярів" пояснювали, що документ передбачає можливість оформити 45-денну відстрочку з моменту укладення трудового договору. Проте не більше одного разу на рік для конкретної особи. За цей час працівник приводить до ладу військовий облік, інакше співпраця припиняється, а бронювання не продовжується.

З-поміж іншого передбачається застосування механізму лише до "критично важливих" підприємств в обороні, визначених урядом. Це унеможливлює довільні трактування.

Зброярі стверджують, що це дозволить ринку швидко закрити вузькі місця у виробництві без пауз через бюрократичні затримки з обліком.

Законопроєкт було зареєстровано 30 травня 2025 року. У першому читанні народні депутати підтримали його 3 вересня.