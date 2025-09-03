Нардепи підтримали тимчасове бронювання працівників критично важливих підприємств ОПК

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який передбачає тимчасове бронювання працівників критично важливих підприємств ОПК. Про це повідомляє "Українська Рада Зброярів".

Йдеться про проєкт № 13335 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану".

За інформацією зброярів, проєкт закону передбачає можливість оформити 45-денну відстрочку з моменту укладення трудового договору. Проте не більше одного разу на рік для конкретної особи. За цей час працівник приводить до ладу військовий облік, інакше співпраця припиняється, а бронювання не продовжується.

Також передбачається застосування механізму лише до "критично важливих" підприємств в обороні, визначених урядом. Це унеможливлює довільні трактування.

За твердженням "Української Ради Зброярів", це дозволить ринку швидко закрити вузькі місця у виробництві без пауз через бюрократичні затримки з обліком. Крім того, це точковий інструмент із обмеженим впливом на мобілізаційний ресурс – короткий срок, разова дія, вузький перелік підприємства.

Також наголошується, що закон сприятиме поверненню українців з-за кордону та виводитиме з тіні тих, хто зараз уникає військового обліку.

"Простими словами: це короткий (до 45 днів) контрольований коридор для критично важливих підприємств: беремо фахівця, одразу робимо його видимим для ТЦК та оформлюємо облік; не виконав умови – бронювання припиняється", – додали зброярі.

Нагадаємо, що вказаний законопроєкт було зареєстровано 30 травня 2025 року.