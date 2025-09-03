Українська правда   /   Межа
Усі розділи
За підтримки NAUDI
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Оборонка

Нардепи підтримали тимчасове бронювання працівників критично важливих підприємств ОПК

Нардепи підтримали тимчасове бронювання працівників критично важливих підприємств ОПК
Євгенія Губіна Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.
3 вересня, 15:18
0

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який передбачає тимчасове бронювання працівників критично важливих підприємств ОПК. Про це повідомляє "Українська Рада Зброярів".

Йдеться про проєкт № 13335 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану".

За інформацією зброярів, проєкт закону передбачає можливість оформити 45-денну відстрочку з моменту укладення трудового договору. Проте не більше одного разу на рік для конкретної особи. За цей час працівник приводить до ладу військовий облік, інакше співпраця припиняється, а бронювання не продовжується.

Також передбачається застосування механізму лише до "критично важливих" підприємств в обороні, визначених урядом. Це унеможливлює довільні трактування.

За твердженням "Української Ради Зброярів", це дозволить ринку швидко закрити вузькі місця у виробництві без пауз через бюрократичні затримки з обліком. Крім того, це точковий інструмент із обмеженим впливом на мобілізаційний ресурс – короткий срок, разова дія, вузький перелік підприємства.

Також наголошується, що закон сприятиме поверненню українців з-за кордону та виводитиме з тіні тих, хто зараз уникає військового обліку.

"Простими словами: це короткий (до 45 днів) контрольований коридор для критично важливих підприємств: беремо фахівця, одразу робимо його видимим для ТЦК та оформлюємо облік; не виконав умови – бронювання припиняється", – додали зброярі.

Нагадаємо, що вказаний законопроєкт було зареєстровано 30 травня 2025 року.

Україна ОПК Бронювання Верховна Рада
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Українська онлайн-трансляція next@Acer з IFA 2025
Бізнесовий ШІ: куди інвестують компанії у 2025 році
ROG Elite Rewards: понад 25 000 учасників в Україні та цінні призи за відданість бренду