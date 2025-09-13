Британський оборонний альянс ADS Group відкрив членство для українського ОПК

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Під час виставки DSEI 2025 у Лондоні британська галузева асоціація ADS Group, що об’єднує підприємства аерокосмічної, оборонної, безпекової та космічної сфер, вперше офіційно відкрила можливість вступу для українських компаній оборонного сектору. Оголошення збіглося з брифінгом, організованим Taskforce KINDRED, присвяченим 100-річчю партнерства Великої Британії та України.

За даними Calibre Defence, протягом перших 48 годин після старту програми близько десяти українських підприємств подали заявки на членство. Генеральний директор ADS Group Кевін Крейвен зазначив, що рішення спрямоване на зміцнення промислових зв’язків в умовах триваючої російської агресії. Він підкреслив важливість індустріальної співпраці для національної стійкості та намір поглиблювати взаємодію з українськими виробниками, які забезпечують потреби фронту.

Міністр готовності та оборонної промисловості Великої Британії Люк Поллард підтримав ініціативу, наголосивши на інноваційності українського оборонного сектору та важливості тіснішої взаємодії між двома країнами.

Нова програма членства передбачає для українських компаній доступ до спеціалізованої бізнес-мережі, участь у торгівельних місіях ADS до України, онлайн-заходах та взаємодію з усіма учасниками асоціації. Для вступу необхідно працювати в оборонній сфері, мати штаб-квартиру в Україні та лист-рекомендацію від затвердженого партнера.

Деякі українські компанії вже почали інтегруватися у британський оборонний ринок. Зокрема, Ukrspecsystems оголосила про плани інвестувати у Великій Британії 200 млн фунтів стерлінгів, а також Skyeton вже співпрацює з Prevail Partners у сфері безпілотних технологій.

ADS Group розглядає членство українських виробників як шлях до ширшої інтеграції в оборонну екосистему Великої Британії, що відкриває доступ до партнерств, каналів постачання та спільних розробок.