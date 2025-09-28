Українська правда   /   Межа
Усі розділи
За підтримки NAUDI
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Оборонка

Велика Британія та Україна планують створити "стіну дронів" для захисту Європи від російських атак

Велика Британія та Україна планують створити стіну дронів для захисту Європи від російських атак
Влад Черевко Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.
28 вересня, 14:23
0

Велика Британія має намір розгорнути масштабну захисну систему з власних безпілотників у східній Європі для посилення оборони країн НАТО від російських атак. Про це повідомив міністр оборони країни Джон Гілі в інтерв’ю The Telegraph, передає "Укрінформ".

Концепція передбачає створення так званої "стіни дронів" – розміщення недорогих безпілотників уздовж кордонів Альянсу з метою перехоплення російських дронів і ракет. Ідею обговорили європейські міністри 26 вересня 2025 року. За словами Гілі, нова стратегія є відповіддю на небезпечні маневри з боку Росії.

Британія реалізує цей проєкт у співпраці з Україною в межах програми Project OCTOPUS. Виробництво дронів-перехоплювачів розпочнеться найближчими тижнями на британських заводах. За словами Гілі, країна застосує сучасні технології, які "доступні нам, але відсутні у них", що дозволить налагодити масове виробництво тисяч апаратів для підтримки України та союзників.

Особливістю угоди між Лондоном і Києвом є спільне володіння інтелектуальною власністю на нові розробки. Це відкриває можливість їхнього використання не лише в Україні, а й у країнах НАТО.

Міністр наголосив, що ці перехоплювачі вже продемонстрували ефективність проти ударних дронів типу Shahed, а їхня собівартість становить менше десятої частини вартості аналогічних систем конкурентів.

У майбутньому Велика Британія планує інтегрувати ці апарати у власну систему протиповітряної оборони для захисту військових об’єктів та критичної інфраструктури.

До слова, раніше міністр оборони України Денис Шмигаль повідомляв, що Велика Британія вироблятиме українські дрони-перехоплювачі. Він зауважив, що для початку планується виготовлення першої тисячі безпілотників, які будуть доставлені в Україну.

Дрони
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Український розробник представив додаток з безпрецедентним захистом даних
ШІ в традиційній економіці: АПК, медицина, фінанси
Контракт "18–24" у 5-й штурмовій: кар’єра, технології та мільйон гривень