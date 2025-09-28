Велика Британія та Україна планують створити "стіну дронів" для захисту Європи від російських атак

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Велика Британія має намір розгорнути масштабну захисну систему з власних безпілотників у східній Європі для посилення оборони країн НАТО від російських атак. Про це повідомив міністр оборони країни Джон Гілі в інтерв’ю The Telegraph, передає "Укрінформ".

Концепція передбачає створення так званої "стіни дронів" – розміщення недорогих безпілотників уздовж кордонів Альянсу з метою перехоплення російських дронів і ракет. Ідею обговорили європейські міністри 26 вересня 2025 року. За словами Гілі, нова стратегія є відповіддю на небезпечні маневри з боку Росії.

Британія реалізує цей проєкт у співпраці з Україною в межах програми Project OCTOPUS. Виробництво дронів-перехоплювачів розпочнеться найближчими тижнями на британських заводах. За словами Гілі, країна застосує сучасні технології, які "доступні нам, але відсутні у них", що дозволить налагодити масове виробництво тисяч апаратів для підтримки України та союзників.

Особливістю угоди між Лондоном і Києвом є спільне володіння інтелектуальною власністю на нові розробки. Це відкриває можливість їхнього використання не лише в Україні, а й у країнах НАТО.

Міністр наголосив, що ці перехоплювачі вже продемонстрували ефективність проти ударних дронів типу Shahed, а їхня собівартість становить менше десятої частини вартості аналогічних систем конкурентів.

У майбутньому Велика Британія планує інтегрувати ці апарати у власну систему протиповітряної оборони для захисту військових об’єктів та критичної інфраструктури.

До слова, раніше міністр оборони України Денис Шмигаль повідомляв, що Велика Британія вироблятиме українські дрони-перехоплювачі. Він зауважив, що для початку планується виготовлення першої тисячі безпілотників, які будуть доставлені в Україну.