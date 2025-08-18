Для виробників вибухівки, дронів і ракет запустять нові грантові програми Brave1 – Федоров

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Наступного тижня оборонний кластер Brave1 запустить три нові грантові програми, спрямовані на підтримку українських виробників вибухових речовин, автономних дронів та ракет. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час презентації Програми дій уряду, пише Укрінформ.

Перший напрям — фінансування виробництва вибухових речовин. За словами Федорова, йдеться про великі гранти понад 100 млн грн, які надаватимуться на створення інноваційних заводів "під ключ".

Другий напрям — підтримка виробників автономних дронів. Через високі технологічні вимоги та значні витрати, Brave1 створює окрему програму для фінансування таких розробок.

Третя програма стосується ракетної техніки. За словами міністра, вже підтримано близько 20 продуктів у цьому напрямку. Нова грантова програма охоплюватиме крилаті, балістичні та ракети малої дальності, які можуть бути використані для потреб протиповітряної оборони.

Федоров зазначив, що необхідні кошти вже передбачені у змінах до бюджету на друге півріччя 2025 року, а всі урядові рішення для запуску програм ухвалено.

Раніше міністр заявляв, що для захисту українського неба створюють комплекс ППО класу "повітря-повітря", який здатний захищати великі території.