Brave1 запускає грантові конкурси для розвитку виробництва вибухівки, ШІ-дронів, ракет і ЗРК

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Brave1 на заході "Вирішальні інновації. Наступні кроки України в технологічній війні" оголосив про запуск Brave конкурсів для розвитку виробництва вибухівки, розробки автономних дронів, а також тактичних балістичних ракет і ЗРК. Про це йдеться в пресрелізі кластеру оборонних технологій.

Зазначається, що бюджет на розробку таких проєктів може сягати 100-150 млн грн. Йдеться про чотири грантові конкурси у напрямах:

● Масштабування вітчизняного виробництва бризантних та ініціюючих вибухових речовин, а також нітроцелюлози;

● створення українського аналога HIMARS;

● розробка ЗРК для протидії БпЛА, що дасть нові ефективні інструменти для ППО;

● розвиток штучного інтелекту та автономних дронів, модулів наведення для дронів-перехоплювачів, ШІ-рішень для перехоплень КАБів тощо.

Для участі в конкурсах розробники мають подати запит на ознайомлення з їхніми умовами до 9 вересня 2025 року. Після цього їм треба пройти комплаєнс-перевірку та підписати договір про нерозголошення.

"Завдяки державній підтримці в Україні народжуються сотні унікальних технологічних рішень і нових видів озброєння. Усі вони мають одну мету — знищувати ворогів і захищати українських воїнів. Міноборони та Мінцифра створюють єдину екосистему підтримки, щоб кожна інновація швидше ставала силою на фронті", — заявив міністр оборони Денис Шмигаль.

Крім того, у Brave1 оновили грантову програму, яка сфокусована на 70 детальних технологічних напрямах, напрацьованих спільно з Силами безпеки та оборони. Ці напрямки поділяються на дев’ять категорій: ракети, штучний інтелект, БпЛА, НРК, РЕБ/РЕР, безекіпажні катери та інші.

Суми гранту є від 500 тис. до 8 млн грн, причому розробники самі можуть обирати необхідну суму залежно від готовності своєї технології. Зазначається, що середній термін розгляду грантових заявок скорочено до 1,5 місяця.

"Детальні технологічні пріоритети, сформовані спільно з Силами безпеки та оборони України, стануть дороговказом для всіх українських виробників. І наша мета як Brave1 — не просто збільшити кількість інноваційних рішень, здатних впливати на хід війни, а й прискорити їх появу у військах", — заявив керівник Brave1 Андрій Гриценюк.

Окрім цього, у межах Brave1 запущено спеціальні грантові програми, які дозволяють отримати до 8 млн грн на розвиток проривних ідей в таких напрямах:

● Технології розпізнавання і донаведення, аналізу поля бою, навігації без GPS та системи автоматизованого ухвалення рішень на базі штучного інтелекту;

● розробка ракет повітряного та наземного запуску з різною дальністю застосування.

Раніше повідомлялось, що для виробників вибухівки, дронів і ракет запустять нові грантові програми Brave1. Необхідні кошти на них вже передбачені у змінах до бюджету на друге півріччя 2025 року, а всі урядові рішення для запуску програм ухвалено.