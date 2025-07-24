Brave1 тепер видаватиме гранти на виробництво вибухових речовин

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Кабінет міністрів дав старт програмі грантів для масштабування виробництва вибухових речовин в межах defense tech-кластеру Brave1. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

"На грантові кошти компанії зможуть створити або розширити виробничі потужності, придбати компоненти, системи та інші засоби для виготовлення вибухових речовин. Передбачені чіткі прозорі конкурсні процедури, експертиза якості та випробування продукції", – зазначив він.

Голова оборонного відомства також зауважив, що загалом кластер Brave1 вже видав близько 560 грантів на понад 2,2 млрд грн.

Водночас у Міністерстві цифрової трансформації уточнили, що уряд ухвалив відповідну постанову і тепер Brave1 видаватиме гранти на виробництво вибухових речовин.

"Кожен етап реалізації грантових проєктів контролюватиме комісія. Технічну експертизу проводитимуть Сили безпеки і оборони України, щоб перевірити ефективність та придатність вибухових речовин до застосування на фронті", – йдеться в повідомленні Мінцифри.

Усі деталі щодо грантового конкурсу тут також пообіцяли повідомити пізніше.

До слова, у червні Brave1 відкрив сервіс для "зрілих" виробників, які не потребують грантів.