Brave1 провів фінальні тестування ударних дронів-камікадзе з дальністю понад 40 км

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Кластер для розвитку військових технологій в Україні Brave1 провів фінальні випробування ударних дронів-камікадзе з дальністю 40+ км. Про це в соцмережах повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ударні дрони-камікадзе з дальністю 40+ км, здатні долати РЕБ, — це новий рівень ураження ворога далеко за лінією фронту. Brave1 провів фінальні випробування таких рішень", — пояснив він.

За словами Федорова, ударні БПЛА стають дешевим і практичним рішенням для фронту, вони здатні досягти точних ударів на відстанях 40, 50 і навіть більше кілометрів, а їхнє виробництво легко масштабувати.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Дрони-камікадзе з дальністю 40+ км, протестовані Brave1

Михайло Федоров

"Попереду — бойові випробування, і ми прискорюємо масове застосування ударних дронів-камікадзе на полі бою", — зазначив Михайло Федоров.

Характеристики дронів наразі не повідомлятись, однак, судячи з фото, розробники створюють БПЛА як з дизайном "літаюче крило", так і з більш класичним "літаковим". Також на фото видно, що всі дрони мають поршневі двигуни.

Раніше повідомлялось, що український технокластер Brave1 провів випробування десятка українських оптоволоконних дронів з дальністю до 40 км. Такі дрони захищені від РЕБ, оскільки радіохвилі ніяк не впливають на оптоволокно.