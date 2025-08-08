Український безпілотник уразив радар до новітнього ЗРК росіян С-500 – "Кіберборошно"

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Український безпілотник уразив у Криму радар до ЗРК С-500 "Прометей". Про це повідомила спільнота OSINT-аналітиків "КіберБорошно", аналізуючи інформацію ГУР МО України про спалення кількох РЛС на тимчасово окупованому півострові.

За даними розвідки, українські бойові дрони вполювали кілька цілей у Криму, зокрема десантний катер проєкту 02510 "БК-16", базу ППО на Ай-Петрі, РЛС "Нєбо-СВУ", РЛС "Подльот К-1" та РЛС 96Л6Е.

"На вчорашньому відео від ГУР нашу увагу привернуло ураження "РЛС 96Л6 С-400", а саме те, що це не 96Л6. Ми проаналізували візуальні ознаки об'єкта й можемо сказати, що це новітня РЛС 98Л6 "Єнісєй", яка є штатним радаром для ЗРК С-500 "Прометей", – заявили в спільноті OSINT-аналітиків.

Тут пояснили, що мова про радар, який має виявляти балістичні цілі, гіперзвукові апарати, стелс-цілі, супутники на низьких орбітах та високоманеврені аеродинамічні цілі.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Спільнота OSINT-аналітиків "КіберБорошно"

За інформацією "Кіберборошна", станція пройшла державні випробування у 2020-2021 роках та, за даними з відкритих джерел, стала на озброєння у 2021-2022 роках.

Аналітики також називають характеристики РЛС "Єнісей", про які пишуть росіяни. В основі станції – багатоелементна захищена від перешкод активна фазована антенна решітка (АФАР), яка дозволяє супроводжувати гіперзвукові цілі, котрі рухаються на висотах до 120 км зі швидкістю до 4800 м/с (17280 км/год) з перспективою збільшення до 7000 м/с (25200 км/год). Зазначається, що система фактично дозволяє здійснювати перехоплення низькоорбітальних космічних цілей.

Цей радар працює не лише з новітнім ЗРК С-500. У "Кіберборошні" зазначили, що в Криму він також використовується разом із С-400.