Українська правда   /   Межа
Усі розділи
За підтримки NAUDI
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Оборонка

НПЗ у російському Орську атакували дрони "Лютий" у чорній лівреї – "КіберБорошно"

НПЗ у російському Орську атакували дрони Лютий у чорній лівреї – КіберБорошно
Андрій Галадей Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.
3 жовтня, 15:47
0

У російському місті Орськ уражено НПЗ "Орськнефтеоргсинтез", який розташований за 1500 км від кордону з Україною. Для цього застосовані безпілотники АН-196 "Лютий", повідомляє спільнота OSINT-аналітиків "КіберБорошно".

Зазначається, що українські дрони були вперше зафіксовані у чорній лівреї.

За даними спільноти, удару було завдано по установці гідроочистки бензину та дизелю ЛЧ-24-2000. Вона була модернізована у 2014 році для глибшого очищування пального та відповідності новим екологічним стандартам.

Ураження НПЗ Орськнефтеоргсинтез
Ураження НПЗ "Орськнефтеоргсинтез"
"КіберБорошно"

Характеристики БПЛА "Лютий" станом на початок 2024 року мали такий вигляд:

  • Злітна маса: 250-300 кг
  • Довжина: 4,4 м
  • Розмах крила: 6,7 м
  • Маса бойової частини: 75 кг
  • Дальність польоту: понад 1000 км
  • Вартість: ~200 тисяч доларів США

Зазначимо, що версія, яка атакувала НПЗ в Орську, очевидно, модернізована для збільшення дальності польоту. Чи змінились інші характеристики, наразі невідомо.

Нагадаємо, що 1 липня Сили оборони України завдали удару по російському підприємству "Купол", використовуючи модернізовані безпілотники "Лютий". Оновлені дрони отримали більший радіус дії. Для ураження цілі вони подолали близько 1400 км.

Дрони БПЛА Бойові дрони Ударні безпілотники
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Український розробник представив додаток з безпрецедентним захистом даних
ШІ в традиційній економіці: АПК, медицина, фінанси
Контракт "18–24" у 5-й штурмовій: кар’єра, технології та мільйон гривень