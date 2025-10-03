НПЗ у російському Орську атакували дрони "Лютий" у чорній лівреї – "КіберБорошно"

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

У російському місті Орськ уражено НПЗ "Орськнефтеоргсинтез", який розташований за 1500 км від кордону з Україною. Для цього застосовані безпілотники АН-196 "Лютий", повідомляє спільнота OSINT-аналітиків "КіберБорошно".

Зазначається, що українські дрони були вперше зафіксовані у чорній лівреї.

За даними спільноти, удару було завдано по установці гідроочистки бензину та дизелю ЛЧ-24-2000. Вона була модернізована у 2014 році для глибшого очищування пального та відповідності новим екологічним стандартам.

Ураження НПЗ "Орськнефтеоргсинтез" "КіберБорошно"

Характеристики БПЛА "Лютий" станом на початок 2024 року мали такий вигляд:

Злітна маса: 250-300 кг

Довжина: 4,4 м

Розмах крила: 6,7 м

Маса бойової частини: 75 кг

Дальність польоту: понад 1000 км

Вартість: ~200 тисяч доларів США

Зазначимо, що версія, яка атакувала НПЗ в Орську, очевидно, модернізована для збільшення дальності польоту. Чи змінились інші характеристики, наразі невідомо.

Нагадаємо, що 1 липня Сили оборони України завдали удару по російському підприємству "Купол", використовуючи модернізовані безпілотники "Лютий". Оновлені дрони отримали більший радіус дії. Для ураження цілі вони подолали близько 1400 км.