НПЗ у російському Орську атакували дрони "Лютий" у чорній лівреї – "КіберБорошно"

У російському місті Орськ уражено НПЗ "Орськнефтеоргсинтез", який розташований за 1500 км від кордону з Україною. Для цього застосовані безпілотники АН-196 "Лютий", повідомляє спільнота OSINT-аналітиків "КіберБорошно".
Зазначається, що українські дрони були вперше зафіксовані у чорній лівреї.
За даними спільноти, удару було завдано по установці гідроочистки бензину та дизелю ЛЧ-24-2000. Вона була модернізована у 2014 році для глибшого очищування пального та відповідності новим екологічним стандартам.
Характеристики БПЛА "Лютий" станом на початок 2024 року мали такий вигляд:
- Злітна маса: 250-300 кг
- Довжина: 4,4 м
- Розмах крила: 6,7 м
- Маса бойової частини: 75 кг
- Дальність польоту: понад 1000 км
- Вартість: ~200 тисяч доларів США
Зазначимо, що версія, яка атакувала НПЗ в Орську, очевидно, модернізована для збільшення дальності польоту. Чи змінились інші характеристики, наразі невідомо.
Нагадаємо, що 1 липня Сили оборони України завдали удару по російському підприємству "Купол", використовуючи модернізовані безпілотники "Лютий". Оновлені дрони отримали більший радіус дії. Для ураження цілі вони подолали близько 1400 км.