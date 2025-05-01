Бойові човни Aquaspirit посилять українських військових у морі

Компанія Aquaspirit посилить українських військових бойовими човнами. Вже зараз підрозділи ЗСУ активно використовують її розробки. Про це повідомив кластер Brave1.
"Випробування, організовані Управлінням інноваційної діяльності ЗСУ, підтвердили надійність й ефективність техніки – човни отримали допуск до експлуатації в ЗСУ та можуть бути внесені до штатного оснащення", – йдеться в повідомленні Brave1.
За інформацією кластера, ЗСУ та Національній поліції передано понад 100 сучасних човнів.
Як відомо, після російського повномасштабного вторгнення Україна зайнялася розробкою морських надводних дронів. Вони ефективно проявили себе в бою – наприклад, влітку 2023 року атакували Кримський міст. А ще – "Оленегорский горняк" і нафтовий танкер SIG.
До слова, французькі військово-морські сили провели випробування нового морського дрона-камікадзе в межах навчань ініціативи POLARIS, спрямованої на підготовку до бойових дій високої інтенсивності.