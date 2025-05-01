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Бойові човни Aquaspirit посилять українських військових у морі

Бойові човни Aquaspirit посилять українських військових у морі
Євгенія Губіна Редакторка розділу IT-бізнес на Mezha.Media. Загальний досвід роботи – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.
1 травня, 13:23
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Компанія Aquaspirit посилить українських військових бойовими човнами. Вже зараз підрозділи ЗСУ активно використовують її розробки. Про це повідомив кластер Brave1.

"Випробування, організовані Управлінням інноваційної діяльності ЗСУ, підтвердили надійність й ефективність техніки – човни отримали допуск до експлуатації в ЗСУ та можуть бути внесені до штатного оснащення", – йдеться в повідомленні Brave1.

За інформацією кластера, ЗСУ та Національній поліції передано понад 100 сучасних човнів.

Як відомо, після російського повномасштабного вторгнення Україна зайнялася розробкою морських надводних дронів. Вони ефективно проявили себе в бою – наприклад, влітку 2023 року атакували Кримський міст. А ще – "Оленегорский горняк" і нафтовий танкер SIG.

До слова, французькі військово-морські сили провели випробування нового морського дрона-камікадзе в межах навчань ініціативи POLARIS, спрямованої на підготовку до бойових дій високої інтенсивності.

Зброя Україна Brave1
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