Бойові човни Aquaspirit посилять українських військових у морі

Редакторка розділу IT-бізнес на Mezha.Media. Загальний досвід роботи – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Компанія Aquaspirit посилить українських військових бойовими човнами. Вже зараз підрозділи ЗСУ активно використовують її розробки. Про це повідомив кластер Brave1.

"Випробування, організовані Управлінням інноваційної діяльності ЗСУ, підтвердили надійність й ефективність техніки – човни отримали допуск до експлуатації в ЗСУ та можуть бути внесені до штатного оснащення", – йдеться в повідомленні Brave1.

За інформацією кластера, ЗСУ та Національній поліції передано понад 100 сучасних човнів.

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Як відомо, після російського повномасштабного вторгнення Україна зайнялася розробкою морських надводних дронів. Вони ефективно проявили себе в бою – наприклад, влітку 2023 року атакували Кримський міст. А ще – "Оленегорский горняк" і нафтовий танкер SIG.

До слова, французькі військово-морські сили провели випробування нового морського дрона-камікадзе в межах навчань ініціативи POLARIS, спрямованої на підготовку до бойових дій високої інтенсивності.