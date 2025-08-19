Boeing випробувала оновлену протикорабельну ракету Harpoon

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Компанія Boeing провела на морському полігоні Пойнт-Мугу в Каліфорнії перші випробування оновленої протикорабельної ракети Harpoon Block II Update. Про це пише Naval News.

За словами представників Boeing, оновлення Harpoon Block II (HIIU) передбачає майже повний редизайн ракети, оскільки зацікавленість до такої зброї зростає. Тому у Boeing вирішили оновити вже суттєво застарілу систему.

Запуск ракети Harpoon The Aviationist

Оригінальна версія Harpoon випускається з 1977 року і продовжує широко використовуватися у всьому світі як всепогодна протикорабельна ракета повітряного, наземного та підводного базування. Її не раз модернізували, покращуючи програмне забезпечення, паливо та інші параметри.

Щодо Harpoon Block IIU, то це оновлена версія Block II, яка вже мала деякі частини з комплектів Joint Direct Attack Munition (JDAM) та керованих ракет Standoff Land Attack Missile (SLAM). Це дозволяло їй вражати, зокрема наземні цілі.

Її характеристики поки не заявлені, однак відомо, що під час тестування її запускали з F-15SA.

Постачання оновлених гарпунів Block IIU очікується у 2026 році.