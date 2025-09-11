Rheinmetall перетворила БМП Lynx на систему ППО проти безпілотників та ракет

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Німецька компанія Rheinmetall представила нову високомобільну автономну бойову машину ближньої протиповітряної оборони (SHORAD) на базі БМП Lynx KF41. Вона призначена для розгортання на передовій, Про це пише armyrecognition.com.

Новинка називається Lynx Skyranger 35 й об’єднує гусеничне шасі Lynx KF41 та башту Skyranger 35 з автоматичною револьверною гарматою KDG 35/1000. Ця зброя може вести вогонь по повітряних цілях, зокрема, по безпілотниках. Гармата використовує боєприпаси стандарту НАТО 35x228 мм та забезпечує скорострільність 1000 пострілів за хвилину.

Lynx Skyranger 35 може вражати широкий спектр цілей на коротких та дуже коротких відстанях, включаючи БПЛА, літаки, баражуючі боєприпаси, крилаті ракети та гелікоптери.

Система працює на відстані від 500 до 4000 метрів по горизонталі та понад 3000 метрів по вертикалі. Це дозволяє ефективно знищувати дрони та ракети на малих висотах.

Окремо наголошено, що новинка використовує боєприпаси AHEAD (Advanced Hit Efficiency And Destruction) повітряного вибуху. В кожному снаряді є програмований детонатор і до 152 субснарядів. При наближенні до цілі снаряд детонує, створюючи щільну хмару вольфрамових кульок, які уражають дрони, ракети або інші цілі на високій швидкості.

Зазначено, що один вибух AHEAD може нейтралізувати невеликий квадрокоптер або пошкодити критично важливі системи на більших дронах.

Крім того, на Lynx Skyranger 35 встановлений комплекс датчиків, що включає радіолокаційну антену з активною електронною решіткою (AESA), інфрачервону систему пошуку та відстеження (IRST), денні та нічні електрооптичні камери та лазерні далекоміри. Це забезпечує 360-градусну ситуаційну обізнаність, автоматичне виявлення загроз та одночасне відстеження кількох швидкорухомих цілей.

Система Skyranger 35 розроблена для функціонування як автономно, так і в складі ширшої мережевої архітектури протиповітряної оборони, для обміну даними передбачені захищені канали передачі інформації. А відкрита архітектура дозволяє інтеграцію Skyranger 35 з різними системами управління боєм та вузлами командування.

Раніше Rheinmetall та Lockheed Martin представили бойову машину, яка може знищити до 24 танків за один залп. Це наземна платформа, яка оснащена 24 ракетами класу "повітря-земля".