Ударний дрон ГУР знищив російський ЗРК "Бук-М3" за $50 млн

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

14 вересня 2025 року спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили зенітно-ракетний комплекс 9К317М "Бук-М3" російських військ.

Як повідомили у Telegram-каналі ГУР, техніку виявили поблизу населеного пункту Олександрівка на тимчасово окупованій території Запорізької області. Після ідентифікації цілі було завдано вогневого ураження дроном, внаслідок чого комплекс було знищено.

Бук-М3 — це російська зенітно-ракетна система середньої дальності, прийнята на озброєння у 2016 році. Вона здатна уражати літаки, вертольоти, крилаті та балістичні ракети, а також безпілотники на відстані до 70 км і висоті до 35 км. Повідомляється, що вартість цієї системи становить від $40 до $50 мільйонів.

Раніше повідомлялося, що підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ збили російський ударний безпілотник "Оріон" вартістю понад $5 мільйонів.