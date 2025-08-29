Українська правда   /   Межа
Бійці ГУР уразили в Криму російську РЛС зі складу комплексу С-400

Євгенія Губіна Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.
29 серпня, 10:15
0

Бійцям ГУР МО України вдалося уразити в Криму російську РЛС зі складу зенітно-ракетного комплексу С-400. Про це йдеться в повідомленні української розвідки.

"У ніч на 28 серпня 2025 року спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО України уразили на території тимчасово окупованого Криму ворожу дороговартісну ціль – російський радіолокаційний комплекс 91Н6Е зі складу ЗРК С-400 "тріумф", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше український безпілотник уразив у Криму радар до ЗРК С-500 "Прометей". Мова про радар, який має виявляти балістичні цілі, гіперзвукові апарати, стелс-цілі, супутники на низьких орбітах та високоманеврені аеродинамічні цілі.

Також недавно військовослужбовці окремого загону спеціального призначення "Лазарь" 27-ї Печерської бригади Національної гвардії України знищили на Запорізькому напрямку ворожий зенітно-ракетний комплекс С-300В. Його вартість становить $40 млн.

Росія ЗРК С-400 ГУР
