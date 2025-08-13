Білоруський завод робить компоненти для російського ВПК на обладнанні з ЄС – розслідування

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Чимало країн запровадили санкції проти російського ВПК і підприємств, але є заводи, які досі працюють на рф. Одним із них є "Вітебський завод радіодеталей "Моноліт". Він виробляє і постачає конденсатори, які є ключовим елементом мікросхем. Про це йдеться в розслідуванні "Слідства.Інфо", білоруської служби Радіо Свобода та "Білоруського розслідувального центру".

Електричні конденсатори виробництва "Моноліт"

За даними журналістів, у період з лютого 2022 року до березня 2025-го "ВЗРД "Моноліт" відправив товари російській компанії "Спец-електронкомплект" на $40 млн. Ця компанія є одним із найбільших постачальників електронних компонентів для ВКП країни-агресора.

Понад 96% закупівель у "Моноліта" – це керамічні конденсатори, які стабілізують електричну напругу в мікросхемах. Джерела наголошують, що в переліку поставок були дефіцитні моделі "К10-84", які розробили саме в "Моноліті". В росії такі конденсантори не виробляють. Ці конденсантори широко використовуються в ракетах С-200 та С-300, також вони є в "Іскандерах", "Калібрах" та Х-101.

Електронна плата ракети "Іскандер"

Журналісти змогли ідентифікувати, яке обладнання використовується на заводі. Це верстати KEKO Equipment Ltd (Словенія), печі для термообробки Nabertherm GmbH (Німеччина) та Pro-face by Schneider Electric (Японія-Франція).

При цьому проти заводу "Моноліт" санкції запровадила лише Україна у 2023 році. З боку США та ЄС санкцій не було.