Українська правда   /   Межа
Усі розділи
За підтримки NAUDI
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Оборонка

У "Бібліотеці комплектуючих" для зброї вже понад 130 пропозицій українського виробництва

У Бібліотеці комплектуючих для зброї вже понад 130 пропозицій українського виробництва
Євгенія Губіна Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.
29 серпня, 12:44
0

Доступ до закритої бази Міністерства оборони для пошуку компонентів "Бібліотека комплектуючих" надано вже понад 170 українським виробникам озброєння та військової техніки. Про це йдеться в повідомленні оборонного відомства.

У Міноборони нагадали, що сервіс працює як безпечна цифрова база продукції лише перевірених українських виробників компонентів. Зараз платформа пропонує вибір із-понад 130 комплектуючих, які виготовляються в Україні.

За інформаціє МОУ, в "Бібліотеці комплектуючих" виробники ОВТ можуть знайти необхідні їм комплектуючі до БПЛА, РЕБ та інших виробів. Водночас виробники складників можуть розмістити власні пропозиції та отримати замовлення.

Як працює сервіс:

- Авторизація через "Дію" та верифікація модератором. Виробник отримує доступ до функціональності системи лише після акредитації рівня "Користувач" або "Постачальник", або обидва одночасно;

- Розміщення товару за готовими категоріями та специфікаціями, розробленими спільно з виробниками;

- Безпечний обмін контактами – лише через модератора, що унеможливлює несанкціонований збір чутливих даних.

Безпосередня взаємодія продавця і покупця, комерційна операція та оплата відбуваються поза межами платформи. Авторизуватися в "Бібліотеці комплектуючих" можна за посиланням.

Нагадаємо, що станом на кінець травня на платформі було акредитовано 156 користувачів. Тоді ж було розміщено 97 компонентів у різних категоріях.

Про запуск "Бібліотеки комплектуючих" стало відомо на початку квітня 2025-го. Йдеться про цифрову платформу, де виробники зброї та комплектуючих можуть знаходити один одного, налагоджувати партнерство та розширювати локальне виробництво.

Комплектуючі Україна Зброя Українська зброя Озброєння Міноборони
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Бізнесовий ШІ: куди інвестують компанії у 2025 році
ROG Elite Rewards: понад 25 000 учасників в Україні та цінні призи за відданість бренду
Linkos Group відзначила 25-річчя родинним святом Family Day в Україні