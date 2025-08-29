У "Бібліотеці комплектуючих" для зброї вже понад 130 пропозицій українського виробництва

Доступ до закритої бази Міністерства оборони для пошуку компонентів "Бібліотека комплектуючих" надано вже понад 170 українським виробникам озброєння та військової техніки. Про це йдеться в повідомленні оборонного відомства.
У Міноборони нагадали, що сервіс працює як безпечна цифрова база продукції лише перевірених українських виробників компонентів. Зараз платформа пропонує вибір із-понад 130 комплектуючих, які виготовляються в Україні.
За інформаціє МОУ, в "Бібліотеці комплектуючих" виробники ОВТ можуть знайти необхідні їм комплектуючі до БПЛА, РЕБ та інших виробів. Водночас виробники складників можуть розмістити власні пропозиції та отримати замовлення.
Як працює сервіс:
- Авторизація через "Дію" та верифікація модератором. Виробник отримує доступ до функціональності системи лише після акредитації рівня "Користувач" або "Постачальник", або обидва одночасно;
- Розміщення товару за готовими категоріями та специфікаціями, розробленими спільно з виробниками;
- Безпечний обмін контактами – лише через модератора, що унеможливлює несанкціонований збір чутливих даних.
Безпосередня взаємодія продавця і покупця, комерційна операція та оплата відбуваються поза межами платформи. Авторизуватися в "Бібліотеці комплектуючих" можна за посиланням.
Нагадаємо, що станом на кінець травня на платформі було акредитовано 156 користувачів. Тоді ж було розміщено 97 компонентів у різних категоріях.
Про запуск "Бібліотеки комплектуючих" стало відомо на початку квітня 2025-го. Йдеться про цифрову платформу, де виробники зброї та комплектуючих можуть знаходити один одного, налагоджувати партнерство та розширювати локальне виробництво.