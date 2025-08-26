Бельгія передасть Україні кілька винищувачів F-16 вже у вересні

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево повідомив, що його країна надасть Україні кілька винищувачів F-16 вже у вересні цього року. Про це він заявив 26 серпня під час пресконференції в Одесі, передають Новини.LIVE.

За словами Прево, Бельгія вже підготувала понад 3000 українських військовослужбовців, включно з пілотами та техніками. Він також додав, що Бельгія до 2029 року забезпечить на морі роботу розміновуючих суден та дронів.

Раніше бельгійські посадовці повідомляли про можливу затримку передачі F-16 до 2026 року через очікування надходження нових літаків F-35. Проте у травні міністр оборони країни Тео Франкен заявив про намір прискорити постачання.

У травні 2024 року повідомлялося, що Бельгія передасть Україні 30 літаків F-16 до 2028 року.