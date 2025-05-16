У Туреччині презентували версію безпілотника Bayraktar TB2 зі штучним інтелектом

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Турецька компанія Baykar представила модернізовану версію свого відомого безпілотного літального апарата Bayraktar TB2, яка отримала позначення Bayraktar TB2T-AI. Про це пише АрміяInform з посиланням на офіційний портал компанії Baykar. Оновлений дрон уже пройшов перші експлуатаційні тести та вже встановив кілька рекордів.

Модернізація включає новий турбогвинтовий двигун та інтеграцію передових систем штучного інтелекту, що значно покращило льотні характеристики БПЛА, збільшило його автономність і розширило можливості ведення бойових дій. Дрон отримав три нові комп’ютери з просунутим штучним інтелектом, що дозволяє йому самостійно аналізувати цілі, проводити їхнє виявлення та ідентифікацію.

Baykar

Оновлений Bayraktar TB2T-AI здатний виконувати автономні зльоти та посадки, візуально розпізнавати злітно-посадкові смуги, визначати оптимальні маршрути польоту та проводити динамічне планування маршруту. Завдяки сучасним системам штучного інтелекту він може орієнтуватися на місцевості навіть у складних умовах електронного впливу. У разі позаштатних ситуацій інтелектуальна система дрона тепер здатна автоматично повертати апарат на базу, що значно підвищує живучість БПЛА.

Baykar

Повідомляється, що цей безпілотник здатний підійматися на висоту понад 9000 метрів менш ніж за 30 хвилин, а під час останніх тестів він встановив власний рекорд, досягнувши висоти 9250 метрів. Незважаючи на збільшену злітну масу та корисне навантаження, він отримав збільшену дальність польоту, яка раніше становила 27 годин. Також до інших покращень можна віднести:

корисне навантаження збільшене на 50-100% з попередніх 100 кілограмів;

збільшилася максимальна швидкість з 220 до 300 км/год;

система супутникового зв’язку підвищує радіус керування безпілотника зі 150 км до понад 1000 км;

Baykar

Щодо бойового навантаження, то Bayraktar TB2T-AI може нести бомби MAM-C з лазерним наведенням, а також MAM-L вагою 22 кг і дальністю 15 км. Найновішим видом озброєння стали мініатюрні крилаті ракети "Кеманкеш", здатні ліквідувати загрози на відстані 200 км.

На сьогодні компанія Baykar виробила близько 800 безпілотників цього типу, а експорт здійснюється до 36 країн світу. Виробничі потужності дозволяють випускати один безпілотник на день.

Завдяки новому потужному двигуну, високій швидкості та інтелектуальним можливостям автономного польоту, Bayraktar TB2T-AI може стати одним із найкращих БПЛА у своєму класі.